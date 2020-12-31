المدية … تخرج دفعة مساعدي التمريض للصحة العمومية

اشرف السيد جهيد موس والي الولاية مساء يوم الاربعاء على مراسيم حفل تخرج دفعة مساعدي التمريض على مستوى المعهد العالي للتكوين شبه الطبي بالمدية والبالغ عددهم 150 مساعدا تم تعيينهم لتغطية الشغور الحاصل على صعيد الهياكل الاستشفائية، سيما في مناطق الظل

وشهد القطاع تخرج 222 متخرجا منهم 72 شبه طبي للصحة العمومية ، ما يعني تغذية قطاع الصحة للتكفل الصحي بالساكنة ، سيما بقاعات العلاج بالمداشر والارياف والمناطق النائية

ويتابع والي الولاية شخصيا وضعية الهياكل الصحية ، اين أمر خلال زياراته الميدانية بفتح عديد قاعات العلاج التي ظلت مغلقة لسنوات ، وتجهيزها وفتحها لاستقبال المواطنين وتجنيبهم عناء التنقل ويندرج هذا في اطار تكريس مساعي الحكومة في تقريب الصحة من المواطن ، فضلا عن تعيين الكادر الطبي بها وتعزيز ساعات المداومة خاصة في العيادت المتعددة الخدمات التي تم فتحها مؤخرا .

نبيل كعاش