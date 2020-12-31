المدية … المستفيدون من حصة 30 سكن بالحوضان يطالبون بالمفاتيح

احتج اليوم الخميس ، المستفيدون من حصة 30 سكن اجتماعي المخصصة للقضاء على السكنات الهشة ببلدية الحوضان الواقعة أقصى شمال شرقي المدية ، امام مقر البلدية ، بعد تأخر منحهم المفاتيح اين طالبوا بالإسراع في العملية ، حيث تم الافراج عن قائمة

المستفيدين في جانفي 2020 اي منذ عام، مشيرين إلى أن بيوتهم الهشة تكاد ان تسقط على رؤوسهم مع كل تهاطل للأمطار مما زاد من معاناتهم

وطالب المحتجون والي الولاية بالتدخل العاجل لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري من اجل ايجاد حل لربط سكناتهم بشبكة الكهرباء وتسليمهم المفاتيح في اقرب وقت ممكن

هذا وعبر المحتجين عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من الوعود التي تلقوها بترحيلهم في كل مناسبة وطنية و التماطل في ربط المساكن بالكهرباء بالرغم من ان الاشغال والتهيئة الخارجية انتهت منذ سنة 2018 ، و افرج عن قائمة المستفيدين في جانفي 2020 و لم يتم ربطها بالكهرباء و بقيت هيكل بلاروح عرضة المنحرفين ، الذين جعلوا منها وكر لممارسة كل الأفات اللإجتماعية ، و تعرضها للتخريب دون اي تحرك من ديوان الترقية و التسيير العقاري لانتشالهم من المعاناة الي يعيشونها خاصة مع كل زخة من زخات المطر التي تغرق بيوتهم الهشة و تعمق من جراح معاناتهم ، آملين ان يجدوا آذان صاغية و الاسراع في ترحيلهم الى سكناتهم في أقرب وقت ممكن .

نبيل كعاش