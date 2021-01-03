المدية.. الثلوج تتسبب في حوادث وتعزل عدة مناطق

عرفت ولاية المدية خلال اليومين الماضيين تساقطا كثيفا للثلوج وموجة صقيع بعد اجتياح اضطراب جوي بارد لشمال الوطن، وهو ما خلف عزل عدد من المناطق المرتفعة على غرار تيبحيرين، بن شكاو، قمانة، اولاد ابراهيم،ماسكوني ،الفرنان ،اولاد عنتر ودراق ، فيما تم تسجيل العديد من حوادث المرور وصعوبة بالغة في السير بعدد من الطرق الوطنية والولائية والبلدية، وهذا حسب خلية الاعلام التابعة لمصالح الحماية المدنية بالمدية، اين سجلت صعوبة في السير بالنسبة للطريق السيار شمال جنوب في مقطعه الرابط بين دائرتي البرواقية والمدية، وهو نفس الحال بالنسبة لطريق الوطني رقم 60 الرابط بين بلدية سبت عزيز وبلدية دراق، اما بالنسبة لتدخلات ذات المصالح، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية من أجل إنقاذ 04 عائلات محصورة بمركباتها بمنطقة تيبحرين بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية، كما تم التدخل كذلك من أجل إبعاد سيارة محصورة نتيجة الإنزلاقات وتراكم الثلوج وهذا على مستوى الطريق الإجتنابي الرابط بين بلدية ذراع السمار وبني عطلي، فيما تم انقاذ شخص يبلغ من العمر 34 سنة بعد حادث مرور وقع بالمكان المسمى دورة الشيخ بن عيسى على مستوى طريق الوطني رقم 01 في شطره التابع لبلدية المدية اثر اصطدام سيارة سياحية وشاحنة صغيرة، وفي حادث مرور آخر على مستوى منطقة شراطة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 تم تسجيل انحراف شاحنتين بدون تسجيل خسائر بشرية تذكر، حسب ذات المصادر التي أكدت أيضا إصابة شخصين يبلغان من العمر (27 سنة و34 سنة ) لديهما إصابات مختلفة، على اثر حادث مرور على مستوى حي الغزاغزة ببلدية المدية بعد انحراف سيارة نفعية، لتبقى الحيطة والحذر أهم نصائح مصالح الحماية المدنية في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة تجنبا للاسوا وخسارة الأرواح.

ر. بوخديمي