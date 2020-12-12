المدن تختلف تربة وحجارة ومزاجا

الطاهر وطار شيخ الروائيين الجزائريين.

بعد أن عرفه القارئ بكتاباته الشعرية و حضوره الإبداعي المتميز،في الشعرية الجزائرية والعربية،يعود المبدع الجزائري نور الدين درويش بإسهام أدبي جديد،ويبدع رواية “وميس”،اقتربنا منه وحاولنا معرفة أسرار الكاتب وأسرار الرواية و تجربته في تأليف شعري مشترك…

-..أهلا أيها المبدع…ما أخبارك؟

– الحمد لله ..حال المؤمن إذا أنعم الله عليه شكر و إذا ابتلي بمكروه أو مصيبة صبر وفي العموم أنا بألف خير و الحمد لله .

–هل غادرت عالم الشعراء أم ماذا؟

– أبدا ….هذا اتهام مغرض أطلقه صديقي الشاعر زبير دردوخ ذات غيرة على الشعر …أنا لم أغادر الشعر والدليل أنني أصدرت ديوانا شعريا مشتركا مع نذير طيار و ليلى لعوير منذ أيام فقط ، أي بعد الرواية .. الديوان يتضمن الأشعار التي كتبناها في رمضان المنصرم ..عنوان الديوان هو” أشعار في زمن الحجر ” أرأيت الذي يرزقه الله ببنت جميلة بعد عدد من الأولاد الذكور فيبتهج و يبالغ في الاحتفاء بها ، هل يصح أن يقال له لقد تبرمت عن أبنائك الذكور السابقين ، أنا شاعر و سأظل و هذا لا يمنعني حقي من اقتحام عوالم الرواية و غيرها …

-كيف تصنف رواية وميس..رواية رومانسية أم تاريخية أم…؟؟

– هي سيرة إنسان اقتربت منه الموت مرّات وحين تأكدت من إيمانه العميق بها و قدرته على تحملها أجلت خطفه إلى غاية إتمام بعض المشاريع …هي رواية رومانسية تحكي آلامي وأشواقي وترقص على إيقاع نبضات القلب والروح … و هي رواية تاريخية تؤرخ لمرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر و تاريخي بطبيعة الحال …وهي رواية سياسية وهي رواية و رواية و…و..و..و وللدارسين أن يصنفوها كما يحلو لهم ..

– لماذا اخترت المرأة لتحريك الأحداث؟

– أفي الله شك ، ربنا هو الذي زرع فينا هذا الميل العاطفي للمخلوق الذي خرج من أضلاعنا ، ليس هناك حميمية واستئناسا أكثر من استئناسنا بالحبيبة القريبة من الروح أمّا كانت أم زوجة أم بنتا أم مدينة .. المرأة دائما على أتم الاستعداد للإنصات للرجل لدفعه أو لكبحه وللاحتماء به وإذا لزم الأمر للتضحية من أجله ولحمايته.. اخترت وميس لتحريك الأحداث لأنها القادرة على ذلك .. و الجديرة بثقتي …

-هل وميس المرأة هي الوطن أم …؟

– وميسي أكبر من أن توضع في إطار أو تحدد في شكل … أقول في قصيدتي الموجودة في “مسافات ” بعنوان ( أنت مشكلتي) : ( أَوَ لمْ تكوني يوم منطلقي ….مِن بعض أشيائي وأمتعتي // كيف استحلتِ بلحظةٍ وطنا ..كيف اخترقتِ شغاف أوردتي .. // ها صرتِ أكبرَ من يديّ َومن …حضني ، فكيف أفكُّ شرنقتي ). وميس هي المرأة هي الوطن هي القضية هي العقيدة هي الضمير هي الروح المتجددة .. هل تستطيع أن تمزج كل هذه الأشياء مع بعضها … أنا يا سيدي أخذت جرعات من كل تلك المقويات و الفيتامينات و المضادات الحيوية فانصهرت في روحي و أثمرت “وميس”

-قرأنا في الرواية حضورا جميلا لـ قسنطينة ،كيف تقرأ هذا المكان أستاذ درويش؟

– المدن تختلف تربة وحجارة ومزاجا، فالمدن ليست سواء..وقسنطينة ليست كباقي المدن .. لقد احتفل بها الأولون ، شيدوا على صخورها قصورهم وبنوا فيها أمجادهم وأحلامهم .. وكما اهتز جبل أحد تحت أقدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن قسنطينة تهتر صخورها و جسورها فتتُشعرك بالأمان إذا أحبتك وبالخوف والرهبة إذا نفرت منك.. يملؤني بالفخر ماضيها العريق ويسكنني حاضرها و إنها من خلال محبيها الأوفياء وممّا قدموه لها وتركوه لها من موروث مادي و غير مادي و من خلالي أنا و من خلال روايتي وما شابهها تصنع بهجتها وترسم مستقبلها … قلت في حوار سابق ليست قسنطينة التي تحضر في الرواية إنما الرواية هي التي تحضر في قسنطينة ، بل إنها قسنطينة ذاتها …

-ما المحطات والفترات الوطنية التي استحضرتها الرواية؟

– استحضرت المحطّات والفترات التي تتماشى توازيا وتناغما مع بناء الرواية و أحداثها ، هناك تقاطع بين محطاتي و المحطات الوطنية ، فقد استحضرت مثلا يوم ولادتي و لقائي المباشر مع أمي و مع وميس كما استحضرت بعض الأغاني و الألعاب التي عشتها في طفولتي الأولى والتي كانت لها مدلولات سياسية و استحضرت القسم الدراسي ومجموعة6+1 وما تلاه علينا أستاذ اللغة العربية في ذلك اليوم الذي حذرنا فيه من مغبة انفراط العقد ، واستحضرت أول مرة صعدت فيها إلى المنصة بالجامعة وألقيت شعرا و كذلك يوم التحاقي بالخدمة العسكرية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الإسلامية للإنقاذ واستحضرت يوم اعتُقلت وما تلا ذلك من أحداث ويوم قُتل بوضياف على المباشر ويوم اتخذت قراري الشجاع بمواجهة الرجل الضخم مواجهة صريحة ،و استحضرت يوم الفرحة يوم هزمت الرجل الضخم ويوم عاد المتنبي من منفاه كما استحضرت يوم هبوط عصام و رفاقه من الجبال … وأحداث و محطّات أخرى تجدونها في الرواية و كان لها تأثيرها البالغ …

– هل أنت من قرّاء الرواية العربية ؟

– دخولي عالم الأدب كان عن طريق الشعر ، لكن جلسات البوسفور الأدبية في نهاية الثمانينات جعلتني أتعرف على مبدعين كثر في مجالات مختلفة ومنهم الصديق عبد الكريم بشارة – رئيس محكمة حاليا- الذي كان يكتب القصة القصيرة ، و كان شغوفا بقراءة الروايات – العالمية خاصة – عبد الكريم هو الذي نقل إلي العدوى هو الذي أعارني أولى الروايات التي قرأتها … لقد قرأت “طريق التبغ” للروائي كالدويل ، و”الشيخ والبحر” لـ هيمينغواي ، والجريمة والعقاب لـ دوستوإيفسكي، و “الأم” لـ غوركي و “أوليفي” لـ ديكنز وغيرها من الروايات و قرأت كذلك كل روايات توفيق الحكيم و معظم روايات حنا مينا و بعض روايات الطاهر وطار وقرأت لـ غسان كنفاني و لـ ابراهيم صنع الله ” عندما جلست العنكبوت تنتظر” و جمال الغيطاني و “ريح الجنوب” و “الجازية و الدراويش” لبن هدوقة و روايات أخرى كثيرة …

– و من من هؤلاء جميعا أثّر فيك ؟

– هيمنغواي و هو يصارع الموت في البحر و حنامينا( الطروسي ) وهو يواجه البحر و البحارة

-أين يجد القارئ أماكن توفر الرواية..؟

ج – لي تجارب غير مشجعة بهذا الخصوص ، لذلك أنا أعتمد على مكتبتي الصغيرة وعلى البيع بالتوقيع في اللقاءات الأدبية التي تقام لهذا الغرض .. لكن مبدئيا الرواية موجودة في مكتبة الشافعي بوسط مدينة قسنطينة و في مكتبة بوعروج بوسط مدينة ميلة … أما جملة الأصدقاء فأنا أعرف و هم يعرفون أين و متى نلتقي …

-هل تشتغل على نصوص سردية اخرى ؟؟

– “خالوطة” في رأسي و في أوراقي المبعثرة وفي الملفات المنسية في دهاليز الكمبيوتر .. هناك أشياء بسيطة وفي العموم هي لا تستحق الذكر ، بصراحة لا أعرف كيف أجيب على هذا السؤال …دعنا منه

-كيف أحوال المشهد الثقافي بقسنطينة؟

– هناك أنشطة من حين إلى حين تقوم بها المكتبة العمومية للمطالعة بباب القنطرة و دار الثقافة مالك حداد ولكن في العموم هي أنشطة رسمية و مناسباتية ليس لها طابع الاستمرارية وليست بحجم مدينة زاخرة بحضارتها و زخمها الثقافي كقسنطينة ، والوضع ازداد جمودا و كارثية منذ ظهور كوفي 19 …

-لا نراك في الإعلام الجزائري المكتوب والمرئي..لماذا ؟؟

— أنا دائم الحضور بكتاباتي و صورتي في الفضاء الأزرق أي في صفحتي الفيسبوكية ، أما القنوات الفضائية و الجرائد الوطنية فهي لا تولي اهتماما لما يُنتج في الجزائر العميقة (مناطق الظل).. هذا هو الحال للأسف …

-كلمات مختصرة عن هؤلاء: يوسف وغليسي،محمد جربوعة،عبد الله حمادي،مفي زكريا،الطاهر وطار.

– السؤال غير مفهوم وينطوي على تلميحات ،لكن سأجيبك بالقدر الذي ترسمه الحروف ، وغليسي وجربوعة و حمادي ثلاثتهم أصدقاء منذ أزيد من ربع قرن ، ألتقي معهم في كثير من الأشياء والأفكار ونختلف في القليل القليل، وهم من الأدباء المجتهدين الذين استقلوا بأركانهم و سجّلوا أسماءهم في المتن الأدبي الجزائري ، لكل واحد من هؤلاء اجتهاداته الخاصة وأتباعه ولكل منهم غروره الذي لا يشبهه إلاّ غروري وغرور أمثالي .. هؤلاء ويعض الأسماء الأخرى هم من يصنعون المشهد الأدبي في الجزائر، إنهم علامات يهتدي بها التائهون في صحاري الأدب و المتطلعون للمجد الشعري خصوصا .. أمّا مفدي زكريا فيكفيه شعره و يكفيه صدقه و يكفيه أن كل الجزائريين على امتداد خمسين عاما يرددون كل يوم (قسما) وهذا شرف لم ينله غيره ..و أما وطار فهو شيخ الروائيين الجزائريين بلا منازع ..

إرشادهم ..

حاوره :وليد بوعديلة