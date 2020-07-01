المدرب سليماني يتجه لرمي المنشفة

لازال مستقبل الطاقم الفني الحالي لاتحاد الحراش بقيادة المدرب سيد أحمد سليماني غامضا، ولم يتم الفصل فيه رغم إجماع العديد من المقربين من العايب، على أن هذا الأخير قرر التخلي عن سليماني واستقدام مدرب آخر، تحسبا للموسم الجديد، كون الخلاف بين الرجلين توسع أكثر، خاصة أن التواصل بين مدرب الصفراء والإدارة لا يتم منذ شهر أفريل الماضي، وهو الأمر الذي يؤكد أن العلاقة بينه وبين الرئيس محمد العايب ليست جيدة، وينتظر أن يرمي سليماني المنشفة قريبا..

ج.ن