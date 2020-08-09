المدرب التونسي نبيل الكوكي يجدد عقده مع وفاق سطيف

ج.ن

توصلت إدارة وفاق سطيف إلى اتفاق نهائي مع المدرب نبيل الكوكي، لتجديد عقده لموسمين كاملين مع الفريق، بعد مشوار مطول من المفاوضات كللت بالنجاح في النهاية، حيث تم الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، بما في ذلك الأهداف المسطرة والتي لا تخرج عن مواصلة التألق وحصد التتويجات في البطولة والكأس، فضلا عن الذهاب بعيدا في المنافسة القارية، كما تم الاتفاق على بقاء أعضاء الطاقم الفني الحالي وتجديد عقودهم هم أيضا كشرط من شروط التقني التونسي الذي فضل الاستقرار بالعارضة الفنية على حساب البحث عن معاونين وأشخاص جدد.

ورغم تأكيد إدارة الوفاق على نجاحها في الحصول على موافقة المدرب نبيل الكوكي من أجل تجديد عقده، إلا أنها تواجه تحدي كبير لتجسيد هذا الاتفاق على الواقع، خاصة أن التقني التونسي مطلوب بقوة هذه الصائفة، حيث يصر الرجاء البيضاوي المغربي على التعاقد معه، حيث سارعت إدارة “النسر الأسود” إلى إرسال عقد التجديد إلى الكوكي المتواجد في تونس بسبب منع السفر بين البلدين، من أجل التوقيع عليه في أسرع وقت ممكن وهذا لتفادي دخول أندية أخرى على الخط.