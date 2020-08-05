المدرب التونسي نبيل الكوكي يجدد عقده لموسمين مع وفاق سطيف

ج.ن

أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد المدرب التونسي نبيل الكوكي.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لنادي عاصمة الهضاب العليا “توصلت إدارة النادي إلى اتفاق نهائي مع المدرب نبيل الكوكي الذي سيجدد عقده خلال الساعات المقبلة لمدة موسمين”.

وكان التقني التونسي قد التحق بوفاق سطيف شهر أكتوبر 2019 خلفا للمستقيل خير الدين مضوي، وكانت تجربة المدير الفني التونسي مع النسر الأسود ناجحة، حيث تسلم مقاليد الإشراف عليه، وكان الوفاق يتذيل ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط جمعها من 8 مباريات.

لكن بعد خوض وفاق سطيف 22 جولة، وقبل أن يتوقف نشاط البطولة بسبب أزمة فيروس كورونا، أصبح في المركز الثاني وعلى بعد 3 نقاط من المتصدر.

للتذكير أن الكوكي المتواجد حاليا في تونس بسبب غلق الحدود مع انتشار فيروس كورونا، تلقى عرضين من نادٍ تونسي وآخر مغربي، لتولي قيادة أحدهما فنيًا خلال الفترة المقبلة.