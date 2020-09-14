المدافع مصمودي يصر على الرحيل عن “الحمراوة”

ج.ن

أبدى قلب دفاع مولودية وهران بوعلام مصمودي، إصرارا كبيرا في الرحيل عن صفوف الفريق والمغادرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بالرغم من أنه صرح مسبقا عن نيته في البقاء، إلا أن تجاهل الإدارة له وعدم اتضاح الرؤية جعله يعدل عن قراره، حيث أكد أن الرئيس الطيب محياوي لم يقيّمه وانتظر طويلا دعوته للجلوس على طاولة واحدة للحسم في مستقبله مع مولودية وهران، التي طالما منحها الأولوية بالرغم من العروض العديدة التي وصلته سواء من أندية الرابطة الأولى أو حتى من دول الخليج.

هذا وقد ارتبط مصمودي مؤخرا بعدة أندية سعت للظفر بخدماته على غرار مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، واتحاد العاصمة الذي كان قريبا من التوقيع له قبل أن يصرف المناجير العام للنادي العاصمي عنتر يحيى النظر عنه في آخر لحظة وتحويل اهتمامه لموهبة بارادو مصطفى بوشينة.