المدافعان المحوريان زهير بن يوب و رضوان شوتي ينضمان الى ابناء لعقيبة

ج.ن

تمكنت إدارة شباب بلوزداد، من عقد صفقتين جديدتين تحسبا للميركاتو الصيفي المقبل الذي باشرته مبكرا من خلال التوقيع للمواهب الشابة، حيث جاء الدور على كل من المدافع المحوري زهير بن يوب، قادما من شبيبة الساورة، ورضوان شاوتي من إتحاد بلعباس.

إدارة العقيبة وفي بيان رسمي لها نشرت بعض التفاصيل حول الصفقتين، حيث ثمنت الخطوة التي ضمنت بها بن يوب وشاوتي لأربع سنوات مع الشباب.

ومن جهته، زضوان شاوتي لاعب منتخب أقل من 20 سنة، أعرب عن سعادته الكبيرة للانضمام إلى صفوف النادي العاصمي، مشيرا إلى أنه سيعمل على تشريف عقده والتطلع دائما نحو الأفضل وأن يكون عند حسن ثقة الإدارة والأنصار، وقال خلال عملية تقديمه لوسائل الإعلام “شرف لي أن أكون لاعبا في شباب بلوزداد، وأتمنى أن أتمكن من تقديم الإضافة للفريق”، مضيفا “أحلم بالحصول على مكانة مع الأكابر لمساعدة النادي على الفوز بالألقاب كل موسم”.