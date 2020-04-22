المخلفات السياسية للأحداث

بقلم: احسن خلاص

عاد الهدوء إلى منطقة القبائل نهاية جوان 1980 بإطلاق سراح المعتقلين الأربع والعشرين الذين كان أغلبهم في سجن البرواقية قبل صدور الأحكام المنتظرة من حكمة أمن الدولة آنذاك التي كان مقرها مدينة المدية. كانت السلطة تريد أن تجنح إلى التهدئة وتهيئة الشروط لكي لا تعود الأحداث بمزيد من العنف مع الدخول الجامعي في الخريف، في الوقت الذي كان الرئيس الشاذلي بن جديد يتهيأ لعقد المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني لتصفية الحسابات مع بعض المناوئين البومدينيين له، لاسيما محمد الصالح يحياوي الذي كان يشغل منصب منسق الحزب بجانب بن جديد الذي أمسك بالأمانة العامة. وقد اتهم جناح يحياوي في السلطة بالوقوف وراء إشعال فتيل الأحداث لأن رفض ندوة مولود معمري كان من محافظة الحزب وليس من الوالي ثم أن الغريب في الأمر أن ندوة مماثلة كان قد رخص لها في قسنطينة دون حدوث أي اضطراب مما يدل على أن موضوع الندوة لم يكن في حد ذاته يطرح إشكالا للسلطات بل انعقادها بتيزي وزو في سياق الصراعات على السلطة.

أفضى المؤتمر إلى تغييرات هامة في قيادة الحزب بذهاب يحياوي وتعويضه بمحمد الشريف مساعدية تحت مسمى عضو الأمانة الدائمة ضمن توجه جديد يدعم ثقل ونفوذ الحزب على الإدارة ويكون أداة لرسم السياسات ومراقبتها عن طريق المكتب السياسي واللجنة المركزية التي كانت تحتوي مدنيين وعسكريين وذهب هذا المؤتمر إلى إرساء شرط العضوية في حزب جبهة التحرير الوطني لتولي أي منصب كإطار في الدولة ضمن ما يعرف بالمادة 120 من القانون الداخلي الجديد.

لقد استطاع هذا المؤتمر تسوية الصراعات القيادية إلا أنه لم يفض إلى شيء ذي بال يتعلق بمعالجة ملف أحداث منطقة القبائل، بالعكس فقد كان خطاب الشاذلي بن جديد في افتتاح المؤتمر ناريا مهاجما القوى التي وقفت وراء الأحداث ومؤكدا أن الجزائريين أمازيغ عربهم الإسلام في إشارة إلى أن الهدف الحقيقي للتيار البربري هو محاربة العربية والإسلام وليس إبراز الهوية الأمازيغية وترقية لغتها وثقافتها. لم يخرج من المؤتمر الاستثنائي إلا بإعطاء موعد لمناقشة المسألة الثقافية في أول دورة للجنة المركزية في الخريف.

في ضفة التيار البربري كان الوقت للتفكير في حصيلة الأحداث وتبعاتها وتداعياتها وطنيا ودوليا وفي كيفية مواجهة معطيات المرحلة المقبلة والتعامل مع هذه النافذة الضيقة التي فتحتها السلطة عن طريق حزبها لطرح ملف الثقافة بما فيه البعد الأمازيغي من منطلق أن ما يمكن اكتسابه من التحركات السياسية على قلته قد يحقن الدماء ويحول دون عودة المنطقة إلى العنف مجددا.

كان الوقت أيضا لإيجاد تنظيم معروف الهوية لدى السلطة والمجتمع يقود استمرار نشاط التيار البربري ويلم شتات جميع التيارات السياسية حول المطلب الثقافي لاسيما وأن تنظيم “الجبهة الموحدة للجزائر الجزائرية” لرشيد علي يحيى كان قد تبنى الأحداث والشعارات المرفوعة في المظاهرات بأنها شعاراته، الأمر ذاته صدر من جانب جبهة القوى الاشتراكية التي كان الكثير من أعضائه ناشطين ومحركين للأحداث، وأمام هذا التنافس على احتواء رمزية النضال البربري كانت هناك مساعي للسلطة لإحداث اختراقات في صفوف الناشطين في القضية كانت تقودها المخابرات بإشراف قاصدي مرباح.

ومن هنا جاءت فكرة إنشاء تنظيم الحركة الثقافية البربرية المفتوح للجميع كأفراد دون أن يكون تجمعا للتنظيمات العاملة على أن تكون له فروع في الثانويات والجامعات ومختلف الأوساط الثقافية عن طريق إنشاء النوادي وهيكلة كل الشباب الناشط ضمن البعد الأمازيغي الذي عليه أن يتصدى لمهمة مواصلة النضال المطلبي الثقافي وكذا مهمة ترقية الهوية الأمازيغية لغة وثقافة وإخراج المطلب من دائرة منطقة القبائل إلى الدائرة الوطنية ثم المغاربية قبل ولوج البعد العالمي لاسيما وأن الجهوية صارت تشكل نقطة ضعف مطلب الهوية الأمازيغية الذي يهم ما يقرب من 30 مليونا من الناطقين باللهجات الأمازيغية الموزعين بين شمال إفريقيا وجزر الكناري ومناطق من مصر والسودان.

وفي هذا المضمار تقرر عقد ملتقى دام شهرا كاملا احتضنته في أوت 1980 غابة يعكورن الهادئة البعيدة عن صخب الأحداث، ملتقى دعي إليه كل المواطنين المهتمين بالإشكالية الثقافية كما جاء في مقدمة التقرير الصادر عن الملتقى وبتقديم أفكار ومطالب وتنظيم الحركة المطلبية وتوضيحها قبل تقديمها إلى حزب جبهة التحرير الوطني في الدورة المقبلة للجنته المركزية. الملتقى الذي كان أول تجربة للحركة الثقافية البربرية لم يفض إلى أرضية ثرية ومضبوطة المفاهيم باعتراف التقرير المذكور نفسه الذي ينطلق من أن “حركة تيزي وزو ربيع 1980 التي هزت كل البلد وأثارت مشكلة هامة يمكن تلخيص دوافعها في البحث عن الهوية الجزائرية الفعلية وإرادة تطوير لغتي الأمة وهما الأمازيغية والعربية الجزائرية والتعطش للثقافة والحق في التعبير الحر” وبين أن موضوع الملتقى هو طرح مشكلة الثقافة في الجزائر بوضوح بغرض تجاوز الاتهامات التي رددتها الصحافة الوطنية وكادت أحاديثها أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه…وأوضح التقرير أن الملتقى لم يقم إلا بإطلاق الحوار بإزاحة جميع الطابوهات التي منعت إلى حد اليوم النقاش الديمقراطي حول المسألة الثقافية… نأمل أن يكون النقاش حول الملف الثقافي الذي وعد به رئيس الجمهورية شعبيا حقا وأن تأخذ السلطات بوجهة نظر الشعب وتتجاوز القراءة الرسمية لمفهوم الهوية الجزائرية التي تقصي البعد الأمازيغي منذ الحركة الوطنية وتمكن لهيمنة البعد العربي الإسلامي. وحرص الملتقون في يعكوران على القول بأنهم لا يرفضون العربية كواقع ثقافي جزائري بل يرفضون النزعة القومية العروبية كإديولوجيا. الملتقى خرج بتوصيات تتعلق بمفهوم الهوية وحرية التعبير الثقافي والمسألة اللغوية وأرسل إلى وزير التعليم العالي عبد الحق برارحي برنامجا بيداغوجيا لتعليم اللغة والثقافة الأمازيغية في الجامعة الجزائرية.

لقد أبدت النخب الأمازيغية كما رأينا مرونة كبيرة في طريقة إيصال المطالب وبدا الخطاب أقل عنفا إلى درجة أن الملتقى أوصى برفع التقرير إلى دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني وإقامة حوار ديمقراطي حول المسألة الثقافية عموما وليس على المطلب الأمازيغي بالخصوص. فكيف كان رد فعل السلطة؟

يتبع..