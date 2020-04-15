المحلات المهنية بورقلة هيكل بلا روح

لا تزال أغلبية المحلات التجارية التي تم توزيعها عبر 21 بلدية بورقلة في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب ولم يتم استغلالها إلى غاية اللحظة برغم أن عمليات التوزيع مرت عليها شهور عديدة ،بل هناك من تعدت السنتين مما بعث العديد من التساؤلات لدى بعض السكان حول هذه الوضعية.

ومن محلات ببلدية ورقلة مرورا بمحلات أنقوسة ، إضافة إلى عشرات المحلات في بعض المناطق الأخرى، على غرار 100 محل بكل من بلديات سيدي خويلد، انقوسة ، حاسي مسعود ، الحجيرة وبلديات المقاطعة الإدارية تقرت إضافة إلى أماكن أخرى لا تزال تعاني التهميش والتسيب والإهمال، بسبب افتقاد البعض منها ان لم نقل اغلبها للماء و قنوات الصرف الصحي وغيرها من الضروريات .

و يبقى الثابت بأن لهذه المحلات مستفيدين إلا أنهم فضلوا تركها على هذا الحال ، وهو ما بعث العديد من التساؤلات عن موقع الأرضية الذي شيدت عليه هذه المحلات في اغلب جهات المنطقة وتواجدها في أماكن معزولة تسببا في عزوف المستفيدين وتخليهم عنها في مناطق ميتة تجاريا كحال محلات سعيد عتبة رغم موقعها في وسط المدينة إلى أن الحركة التجارية ميتة ونفس الأمر ينطبق بحي النصر بعاصمة الواحات أين اختيرت لها أرضية في مواجهة الفراغ فقط ، تفاقم هذه المظاهر السلبية وتبعاتها على هذه المحلات التي صرفت عليها الملايير،،لكون أن هذه المحلات التي كانت موجهة من أجل خلق نشاطات تجارية أوخدماتية لم يتم بعث بها أي نشاط يذكر ، لتبقى مجرد أطلال ومنها من امتدت

إليها أيادي العبث والتخريب ،وعلى هذا الأساس،يناشد عديد الشباب البطال بالبلديات المعنية من الجهات المعنية وعلى راسها والي الولاية أبوبكر الصديق بوستة بصفته المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية النظر في وضعية الغلق وعدم الاستغلال التي لا تزال عليها مثل هذه المرافق الضرورية للشغل، رغم حاجة الآلاف من الشباب البطال لمثلها.

وفي انتظار تدخل جاد من السلطات المعنية يبقى مثل هذا النوع من المرافق الخدماتية العمومية التجارية بالعاصمة المركزية بالجنوب الشرقي تعاني ويلات الاهمال رغم استهلاكها لأموال ضخمة دون تحقيق النتائج المرجوة.

نجاة ،ح