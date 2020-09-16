المحكمة العليا تحيل 23 ملفا محقق فيه

القطب المتخصص في مكافحة الفساد بمحكمة سيدي امحمد

الأولى
عن الوسط الجزائرية 1٬168

كشفت مصادر قضائية أن غرف التحقيق لدى المحكمة العليا قد باشرت عملية التخلي على التحقيقات في قضايا الفساد المتورط فيها وزراء وولاة ومسؤولين  يخضعون إلى الحصانة   والامتياز  وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية على محكمة القطب المختص في محاربة الفساد بمحكمة سيدي امحمد، حيث سيتكفل وكيل الجمهورية وقضاة بالتحقيق في هذه الملفات.

وفي هذا الصدد أشارت المصادر التي أوردت الخبر أن غرفة التحقيق بالمحكمة العليا قد أحالت 23 ملفا تم إتمام  التحقيق فيها على  محكمة القطب  التي ستنطلق في محاكة أصحابها  من المسؤولين بهذه المحكمة  التي تم استحداثها بموجب  القرار رقم 04/20 وستشمل  ملفات الفساد التي تم تحريكها وفقا للقانون 06/01  المتعلق بالوقاية من الفساد ، وكذا الجرائم المتابعة بموجب الأمر 96/02  المتعلق  بمخالفة التشريع وحركية رؤوس الأموال  إلى الخارج والتهريب الدولي لرؤوس الأموال ، كما تشمل أيضا الملفات المتابعة بموجب المواد 119 مكرر،389 مكرر و389 مكرر 1و2 و3  من قانون الإجراءات الجزائية والتي تصب في خانة الفساد المالي  وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج وسوء التسيير وتبديد المال العام  وسوء استغلال الوظائف، من جانب آخر تم إحالة أكثر من 210 ملفا تخص ولاة  ورؤساء مؤسسات كبرى ووزراء ، ومستوردين.

محمد بن ترار

 

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