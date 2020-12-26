المحترف الأول: تحديد التواريخ من الجولة 7 إلى 12 واللقاءات المتأخرة

برمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم مباريات المحترف الأول من الجولة السابعة إلى غاية الجولة 12، بالإضافة إلى اللقاءات المتأخرة عن الجولات السابقة.

وستبدأ الجولة السابعة من يوم الجمعة 8 جانفي وتستمر إلى غاية الاثنين 11 من نفس الشهر. أما الجولة الثامنة فتجرى ما بين 14 و 16 جانفي القادم. وتمت برمجة الجولة التاسعة ليوم الجمعة 22 جانفي، تليها الجولة العاشرة بأربعة أيام، أي يوم الثلاثاء 26 جانفي، ثم تأتي الجولة 11 التي ستلعب السبت 30 جانفي 2021، أما الجولة 12 فستقام يومي السبت والأحد 6 و 7 فيفري من السنة المقبلة.

أما فيما يخص اللقاءات المتأخرة، فستلعب مباراة شباب بلوزداد – شبيبة سكيكدة ومولودية الجزائر – شباب قسنطينة وشبيبة القبائل- جمعية عين مليلة بتاريخ الـ31 ديسمبر الحالي، بينما تبقى مواجهة نصر حسين داي- وفاق سطيف تتأرجح ما بين يومي 31 ديسمبر 2020 و الفاتح جانفي 2021، حيث تبقى مرهونة بقرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاص بمقابلة الوفاق ورونيسانس التشادي ضمن إياب الدور التمهيدي لمنافسة كأس “الكاف”.

يذكر ان لقاء الذهاب لم يلعب.

وتقام مباراتي أولمبي المدية- شباب بلوزداد و شبيبة الساورة- مولودية الجزائر يوم الثلاثاء 2 فيفري 2021.

بالمقابل، ستبرمج مباراة شباب بلوزداد- شباب قسنطينة، في تاريخ لاحق.

الجولة السابعة:

– الجمعة 8 جانفي 2021:

نصر حسين داي- جمعية الشلف

شبيبة سكيكدة – شبيبة الساورة

شباب قسنطينة – جمعية عين مليلة

– السبت 9 جانفي 2021:

أولمبي المدية – وداد تلمسان

اتحاد بلعباس – نجم مقرة

سريع غليزان – اتحاد بسكرة

أهلي برج بوعريريج – وفاق سطيف

– الاثنين 11 جانفي 2021:

شبيبة القبائل – اتحاد الجزائر

مولودية الجزائر – مولودية وهران

نادي بارادو – شباب بلوزداد

الجولة الثامنة:

– الخميس 14 جانفي 2021

شبيبة سكيكدة – شباب قسنطينة

– الجمعة 15 جانفي 2021:

شبيبة الساورة- نصر حسين داي

جمعية الشلف – اهلي برج بوعريريج

اتحاد بسكرة – اتحاد بلعباس

جمعية عين مليلة- أولمبي المدية

– السبت 16 جانفي 2021:

اتحاد الجزائر- سريع غليزان

نجم مقرة- نادي بارادو

وداد تلمسان-شبيبة القبائل

شباب بلوزداد- مولودية وهران

وفاق سطيف- مولودية الجزائر