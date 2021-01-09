المحترف الأول..الوفاق يضرب بقوة في قمة الهضاب و أول فوز “للمكرة”

ج.ن

ضرب الرّائد وفاق سطيف بقوة في داربي الهضاب وعمّق الفارق في صدارة ترتيب المحترف الأول الى خمس نقاط عن أقرب منافسيه.

وفاز وفاق سطيف بِنتيجة عريضة (1-5) على المضيف أهلي البرج، لِحساب الجولة السابعة من المحترف الأول، ليواصل الوفاق سلسلة نتائجه الايجابية منذ الموسم الماضي إلى 23 مباراة كاملة دون انهزام، وتألّق مهاجم وفاق سطيف حسام غاشا بِتسجيله هدفَين (أحدهما من ركلة جزاء)، لِيرفع غلّته إلى 3 توقيعات في بطولة الموسم الجاري، بينما سجل المتألق الآخر عمورة هدفه الخامس في البطولة.

بينما ازدادت متاعب أهلي البرج، كونه مازال لم يتذوّق بعد طعم الانتصار، اضافة الى أعلان مدربه بلال دزيري استقالته عقب الخسارة القاسية.

كما عرفت هاته الجولة انتفاضة اتحاد سيدي بلعباس بعدما حصد أوّل فوز له في البطولة أمام الزّائر نجم مقرة.

في حين شهدت باقي المباريات فوز أولمبي المدية على وداد تلمسان، وسريع غليزان على اتحاد بسكرة.

وجاءت نتائج مقابلات الأربع، كالتالي:

أ.البرج 1 – و.سطيف 5

أ.المدية 2 – و.تلمسان 1

س.غليزان 2 – ا.بسكرة 0

ا.سيدي بلعباس 1 – ن.مقرة 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- و.سطيف 19ن

2- أ.عين مليلة 14ن

3- م.الجزائر 13ن (ناقص مقابلتَين)

4- ش.الساورة 11ن (ناقص مقابلة)

5- ش.بلوزداد 10ن (ناقص 3 مقابلات)

6- ج.الشلف 10ن

7- م.وهران 10ن (ناقص مقابلة)

8- أ.المدية 10ن (ناقص مقابلة)

9- س.غليزان 9ن

10- ش.القبائل 9ن (ناقص مقابلة)

11- ا.بسكرة 8ن

12- ن.البارادو 7ن (ناقص مقابلة)

13- ش.سكيكدة 7نالرابطة

14- ش.قسنطينة 6ن (ناقص مقابلة)

15- ن.حسين داي 6ن

16- ا.العاصمة 5ن (ناقص مقابلة)

17- ا.سيدي بلعباس 5ن

18- و.تلمسان 4ن

19- ن.مقرة 4ن

20-أ.البرج 2ن