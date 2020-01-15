المحامي قنان: إضراب المحامين قانوني وشرعي، والمحامي ليس تاجر!

أكدّ المحامي قنان في اتصال هاتفي مع جريدة الوسط بأن إضراب المحامين اليوم الاربعاء هو اضراب في إطار قانوني وشرعي وهذا بعد الزيادات العشوائية والغير المدروسة للضرائب المفروضة الجديدة التي جاءت في قانون المالية 2020.

وأضاف المحامي قنان بان هذا الاضراب جاء بعد دعوة الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين للمطالبة بمراجعة قانون الضرائب الخاص بالمحامين الذي يعتبر عشوائي ولا يستمد لأي سند قانوني، وبدون استشارة النقابات والاتحاد الوطني لمنظمات المحاميين .

وأوضح قنان بأن المحامي بعد فرض هذا القانون أصبح بمثابة التاجر ّ، كما لمحّ بان الاضراب جاء بالتنسيق مع سلك القضاة، وهذا الاخير اعرب عن تفهمه للمطالب الشرعية للمحاميين.