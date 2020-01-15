المحامي قنان: إضراب المحامين قانوني وشرعي، والمحامي ليس تاجر!

في تصريح لموقع جريدة الوسط

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 505

أكدّ المحامي قنان في اتصال هاتفي مع جريدة الوسط بأن إضراب المحامين اليوم الاربعاء هو اضراب في إطار قانوني وشرعي وهذا بعد الزيادات العشوائية والغير المدروسة  للضرائب المفروضة  الجديدة التي جاءت في قانون المالية 2020.

وأضاف المحامي قنان بان هذا الاضراب جاء بعد دعوة  الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين للمطالبة بمراجعة قانون الضرائب الخاص بالمحامين الذي يعتبر عشوائي ولا يستمد لأي سند قانوني، وبدون استشارة النقابات والاتحاد الوطني لمنظمات المحاميين .

وأوضح قنان بأن المحامي بعد فرض هذا القانون أصبح بمثابة التاجر ّ، كما لمحّ بان الاضراب جاء بالتنسيق مع سلك القضاة، وهذا الاخير اعرب عن تفهمه للمطالب الشرعية للمحاميين.

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