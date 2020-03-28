المحامي روبيسبير مجرم الدولة المدنية

بقلم: الوليد فرج

يتغنى الكثير بمنجز الثورة الفرنسية ، و فضلها على البشرية في نهج التحرر من شمولية الحكم الاستبدادي ، وتُذكر الأوراق القانونية التي تلتها ، كأنها المرتكزات النظيفة الأولى لدولة الحريات و المساواة ؛ متناسين أنها خُطت بالدم. وأن هذه الدولة كان ركن أساسها عشرات آلاف من جثث الفرنسيس ؛ وان رؤوس فاعليها كانوا إرهابا همجيا لم يعرفه المجتمع الأوروبي في القلاقل الداخلية لا قبلهم ولا بعدهم .

لعل المستبد الجديد الذي جاء في ثوب مكافح الاستبداد ،كان أكثر إرهابا ممن ثار ضده ، ويعتبر ماكسيميليان دو روبيسبير الجانح الأول ، إلى الانحصار و العداء لكل مخالف.

فمن هو هذا الدموي ؟ وما خلفياته؟ وماذا اقترف من جرائم ؟ وكيف كانت نهايته ؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول طرحها في هذا الحوار المستعجل مع المحامي الدموي روبيسبير .

الوسط : بونجور السيد ماكسيمليان دو روبيسبير كيف حالك اليوم

روبيسبير : بونجور بخير نعيش بين نشوة وخيبة .

الوسط : بدءا هلا عرفتنا اكثر من هو روبيسبير ؟ كعادته يحافظ على جهامة ملامح وجهه ، وهيئه الاعتداد بالنفس ملازمة له

روبيسبير : لا يكفيني سرد مسيرتي عمرا بقدر العمر الذي عشته، فمنذ صرختي الأولى في وجه هذا العالم و نسيج حياتي ترصه خيوط القدر . لا علينا . اسمي الكامل : ماكسميليان فرانسوا مارى ايسيدور دى روبسبير ، ولدت في سنة 1758في مقاطعة آراس و فيها ترعرت ، انتقلت لباريس و درست الحقوق لأكون بعدها محاميا و مناضلا ثائر من أجل الفضيلة والحرية . لا أدري ماذا تريد ان تعرف أكثر ، اترك ذلك لمشي الحوار .

الوسط : ما قصة الخطاب الذي قرأته للملك لويس السادس عشر وأنت مازلت طفلا ، ألا يكون توريطك في السياسة منذ نعومة اظافرك هو من اثر على نهجك ؟

روبيسبير : لالا هذا غلط شائع متداول ، أخاف أن مدعيه يريدون توريط الأطفال في السياسة كما تفعلونها انتم اليوم بتكليفهم بلصق المنشورات ، لتكتفوا انتم بالصالونات و الخطب الفارغة من القيم و الحجج .

لم أكن طفلا بل طالبا بالكلية وكان ذلك سنة 1775 بمناسبة جلوس الملك لويس 16 على كرسي العرش فتم اختياري لإلقاء خطاب تهنئة بالمناسبة ، وأن أبقيت على بعض الجدوى لسؤالكم الثاني أقول أن حياة نضال أي مناضل حقيقي لا تتفصل عن مؤثرات و ظروف حياته الشخصية ، فروبيسبير عاش كمعظم الفرنسيس الفقر و الجوع و الحرمان فالأب كان بطالا مسرفا والأم رحلت و أنا طفل لم ابلغ السابعة من عمري . وكنت اسمع أن الملك يسرف في التبذير و نحن جياع ، فلم أتردد بعدها في كتابة خطاب عتاب له ذاما إسرافه وان ما يأكله من طعام يكفي 100 فرنسي . لم ارض بالفقر و اللامساواة يوما .

الوسط : متى كانت بدايتك الفعلية مع النضال ؟

روبيسبير : حقيقة كانت البداية الفعلية للنضال من اجل دولة الحق و العدل و المساواة . وجها اخر لبداية ممارستي لمهنة المحاماة سنة 1789 وبهذا انخرطت في آلام الشعب ليتم انتخابي عضوا في مجلس الطبقات سنة 1789 كممثل للطبقة الثالثة في قصر فرساي ، ثم التحقت بالجمعية التأسيسية الوطنية ، الحديث عن النفس اخ الكذب . كنت خطيبا مفوها يدفعني إيماني الراسخ بالفضيلة و الطهر الى التصدي لكل اشكال الفساد ، وبقوة ايضا عكس ما كان ينادي له جان جاك رسو الذي اخالفه الرأي .

الوسط : متى تهيكلت نظاميا داخل حزب او تنظيم سياسي ؟

روبيسبير : فى سنة 1790 تم انتخابي كرئيس لحزب الجاكوبين بالإجماع المطلق وليس بالتزكية المفروضة من جهات مشبوهة كما هو حاصل لديكم اليوم . وبعد نجاحنا في اسقاط الملكية سنة 1792 انتخب أيضا كمندوب لباريس في المؤتمر القومي انتخابا نزيها شفافا يعكس إرادة الشعب لا إرادة الإدارة الفاسدة .

الوسط : نصل إلى هذا المؤتمر الذي يعتبر انعطافة حاسمة في مسيرتك و يراه الكثير انتكاسة لأفكار. كيف تفسر إلحاحك و حماسك بالدعوة لإعدام الملك و عائلته ؟ وأنت الذي كنت تناضل بإلغاء حكم الإعدام ! (يجب على لويس أن بموت لان الأمة يجب أن تعيش) الست أنت قائلها ؟ ولم تسكت عنها حتى نفذ حكم الإعدام في الملك سنة 1793 . لتتم مكافئة عن دمويتك بعضوية الهيئة العليا التنفيذية ولجنة الأمن العام ؟!!!! لتنجح في السيطرة عليها بخطابك الدموي و تطرفك الإرهابي الذي لم يسلم منه حتى اقرب زملاءك في النضال من كبار الثوار أمثال هيبير و دانتون و ديمولان ، كأنك كنت تريد تطهير الساحة الثورية من منافسيك لتبقى الزعيم الأوحد .

هل نسيت يا مسيو روبيسبير أن اسم الطبيب الذي اختراع المقصلة بقي اسمها مشتق من اسمه جيلوتين و الإرهاب الدموي والقتل الجماعي في الطور الأخير من الثورة بقي لصيق باسمك ؟ هل نسيت الجيش الثوري الذي أسسته وكنت ترسله من باريس إلى القرى والمدن الصغرى ومعه مقصلة متحركة …

يقاطعني روبيسبير : لكن عليك أن تبحث الظروف و الملابسات التي …

الوسط : لحظة سوف نعيك المجال للرد عن انهار الدم التي كان خريرها يسمع من عشرات الأمتار ، لمن كنت تسميهم أعداء الثورة فلم يسلم منك حتى الثوار الذين كنت لا تتورع في اتهامهم بالزيف . تبقى المحكمة الثورية التي أسستها و القانون الذي سميته بقانون المشبوهين الذي بموجبهم قطعت بموجبه خلال تسعة أشهر 16 ألف رأس . على رأسهم رأس الملكة انطوانيت . لا تقل لي أنهم من معارضي الثور الجيروند . هل يكفيك هذا أم اعدد لك بالدقيقة عدد ضحاياك التي لم يسلم منها حتى العلماء ومنهم عالم الفلك باتي أول رئيس للجمعية الوطنية ؟ وبلغ بك الغرور إلى مهزلة استحداث تقويم جديد متخذا أول يوم في السنة هو أول يوم إعلان الجمهورية في سبتمبر 1792 لتشتق من بعض الظواهر الطبيعية أسماء للشهور ! ليبلغ بك الغرور و التطرف باختراع ديانة جديدة سميتها ديانة عبادة العقل مدعيا التمشي مع تطور الأوضاع التي أفرزتها الثورة ! لتحول 2400 كنيسة إلى معابد دين العقل الذي لم يكن إنجيله سوى عقلك الدموي النرجسي .

ولولا خطأ قانون بريريال (سوف نفرده بمبحث) كما سميت الذي توج تراكمات إرهابك لتكون تلك الرصاصة التي اكتفت بإصابة فك هي الخطوة الأولى لسوقك يوم 27 جو.