المحامي العيفة يشيع إلى مثواه الأخير بمقبرة قاريدي

شيع عصر الاثنين بمقبرة قاريدي ببلدية القبة جثمان المحامي العيفا أويحيى بحضور شقيقه وموكله أحمد الذي كان مقيدا بالأغلال ومحيطا بجدار أمني لقوات الدرك الوطني.

وكان جثمان العيفا قد وصل من مقر سكناه ببلدية درقانة الى مقبرة قاريدي في حدود منتصف النهار ونصف لكن انتظر المشيعين دفنه إلى غاية الساعة الثالثة وربع توقيت وصول شقيقه وموكله أحمد أويحي الذي كان بالأغلال ومحاط بسياج أمني من عناصر الدرك الوطني الذي رافقته إلى غاية النعش لإلقاء النظرة الأخيرة على شقيقه ثم تم اقتياده إلى القبر أين شهد مراسم وضعه في مثواه الأخير وعلامات الحزن والثأر بادية على وجهه الحزين كما لوحظ على الوزير الأول السابق أنه لم يكلم أي أحد من أفراد عائلته الذين كانوا متواجدين بكثرة بمقبرة قاريدي .

للإشارة فقد توفي المحامي أويحيى العيفة أمس بستكة قلبية مفاجئة وكان قد حضر افتتاح الجلسة الخاصة بمحاكمة علي حداد المتورط فيها شقيقة رفقة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وعشرات الوزراء وكانت أخر مرافعة له في حق أخيه يوم الخميس الفارط في قضية تركيب السيارات الخاصة بسوفاك وعرف عن المحامي العيفة معارضته لأخيه لما كان من رموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة وجهر بمواقفه للعلن ولم يخشى في ذلك لومة لائم.

باية ع