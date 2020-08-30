المحامون يكتشفون ثغرة قانونية جديدة تسمح لميسي بالرحيل مجانا

أشارت الإذاعة إلى أن عقد ميسي الأخير له مع برشلونة والذي وقع عليه عام 2017، ينص على ربط اللاعب بالنادي لمدة 3 مواسم فقط، بالإضافة إلى موسم رابع اختياري.

وأوضحت أن عقد ميسي ينتهي مع النادي الكتالوني في الموسم المنقضي 2019-2020، وفي حال قرر المهاجم البالغ 33 عاما الرحيل قبل هذا الموعد يتوجب عليه دفع قيمة الشرط الجزائي.

وتابعت أن ميسي يسمح له بعد نهاية هذا الموسم فسخ العقد مجانا، قبل خوض الموسم الاختياري (2020-2021).

وأضافت أن الشرط الجزائي لا يستمر في تقييد ميسي أثناء خوض الموسم الأخير في عقده مع برشلونة، وهذا يدعم موقف أيقونة البلوغرانا في طلب المغادرة مجانا.

من جهة أخرى، كشفت قناة “TV3” الكتالونية، أن بيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، تحدث مع خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، وقال له: “الباب مغلق نهائيا أمام خروج ميسي، البارسا ليس على استعداد للجلوس على أي طاولة للحديث عن بيعه، نحن مستعدون فقط للجلوس إذا كان الهدف هو تجديد العقد”.

ولا يعتزم ميسي الدخول في أي معركة قانونية أو حرب مع برشلونة، وسيواصل محامو اللاعب المفاوضات مع برشلونة للتوصل إلى اتفاق.

ويصر النجم الأرجنتيني على الاتفاق مع إدارة برشلونة بشأن الرحيل، لكي تنتهي الأمور بسلام، نظرا للعلاقة القوية التي تربطه بالنادي الكتالوني، والتي استمرت حوالي 20 عاما.

المصدر: cadenaser