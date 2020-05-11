المحاكم المالية أولى من محكمة الدستورية

بقلم: الوليد فرج

لن ينسى الجزائري الأرقام الفلكية للأموال التي استنزفتها عصابة الفساد من الخزينة العمومية في حين كانت طوابير الشعب للظفر بكيس حليب هي الديكور الصباحي لشوارعنا.

لن ينسى الشعب المحاكمات التاريخية لمجموعة مسؤولين من وزراء و رؤساء حكومات و مسؤولين نافذين ائتمنهم على شؤونه فنهبوه و امتصوا دمه ونخروا عظامه بالسرقة و النهب ، بل تعدوا إلى إهانته علنا .

لعل تلك المرحلة التي استشرى فيها الفساد بصورة غريبة داخل دواليب الدولة ، يجعلنا نصف المرحلة بعهد الفساد الذي لم يبق عرضيا و انتشاره بالمحدود ، بل صار مؤسسا في منظومات مختصة ، ومنهجا على جميع الأصعدة . مما جر إلى انقباض اجتماعي حاد ، أدى إلى انفجار ثورة ناعمة .

إن الفساد لا يمكن انحصاره داخل فئة معينة ، بسبب طبيعة علاقته الشبكية الوظيفية و ارتباطاته المتشعبة أفقيا و عموديا ، لذا لا يمكن القول أن سقوط رأس الفساد هو سقوط منظومة الفساد و تلاشي قاعدتها التي تشكلت في ظل فساده .

والحال هذه نرى انه من الصواب أن تتحاين مؤسسات الدولة للتصدي الناجع لظاهرة الفساد و لا يكون هذا إلا بتأسيس القضاء المالي الذي يختص بالتصدي للجرائم المالية و الاقتصادية بشتى تكييفاتها و أنواعها . ويسهر على حسن صرف المال العام من خلال مراقبة تنفيذ الميزانيات ، وطرق الصرف التي يجب ان تكون وفقا لمبادئ الشرعية و النجاعة و الشفافية.

لذا من الرشد الدستوري و النضج السياسي لأجل بلوغ حوكمة رشيدة و تسيير شفاف لأهم عصب تقوم عليه الدولة وهو المال العام يجب تأسيس المحاكم المالية ، تكون في الأول محكمة مالية عليا معها خمسة محاكم مالية جهوية ، لتنتشر تدريجيا عبر كافة أنحاء الوطن.