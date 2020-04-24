المحاكمة السيبرانية تحوّل المتهم إلى قاضي

بقلم: الوليد فرج

إن ترهين النظر ، في وصف الواقع اليوم ، لن يختلف في الحكم عليه ، عاقلان ، بزمن التفاهة، و انتشار الرداءة و تعاوم الإسفاف ، في ظل أزمات التردي الكبرى التي عاشها مجتمعنا ، التي انطبعت على جميع الأصعدة لتبقى القرينة القاطعة التي لاتقبل العكس و المؤشر الواشي الأول عن هذا الوضع هو الإعلام الذي يفترض فيه انه لسان حال المجتمع و صوت ضميره.

مزال العنصر البشري هو المحور الأول الذي يدور حول الفعل الإعلامي ، فميادين الإعلامي هي ميادين إبداع و أفكار ، قبل أن تكون ميادين وساطة معلومة .

بعيدا عن جاهز الانطباعات ، في زمن الخريف الذي أتى على جميع أشجار الوطن والإعلام شجرة منهم ، فبعد تساقط أوراق شجرة السياسة لن تبقى افنان نظرة ، ولضيق الأفق و انسداد الرؤية ، نعْدَم المعطيات الممكنة و المقدمات المحتملة ، لبناء حكم موضوعي عن الفعل الإعلامي بشتى أنواعه و ما يمكنني قوله إننا نعيش، في زمن بلا إعلام ، عدا النزر القليل.

يعتور وعيي الآن في ظل هذا الواقع المزري الموحش ، أن توفير أسباب جدية للتحضير لمنعطف جاد يخلص هذا الميدان الحساس و الفعال الذي يعتبر رقما أساسا في معادلة أي انبعاث حضاري أو إحياء مكامن القوة داخل الأمة ، بغية التحول الديمقراطي المنشود الذي تتقاذفه الأفواه اليوم ، دون أدنى اهتمام أو إثارة لمقوماته و أدواته ، فأي نسق أو منهج سياسي ، لن يخرج عن البنى الاجتماعية و فواعلها .

إن تلقي الواقع التافه (الآن) ، مع انعدام رؤية معالجة ، قد يزيد من تجذيره ، إن لم يدفع به إلى مراحل متقدمة من الرداءة أكثر تعقيدا وأخطر مآلا ، ومع ثبات الأوضاع و انساق الرداءة ، نصبح أمام رداءة مؤسسة ، يدرجها الناس تدريجيا لبعض النفوذ المنعوي لفواعلها ، فننتقل من معالجتها ، إلى محاولات البحث عن تطويع الوضع العقلي و النفسي الرافض لها ، إلى تطبيعه للتعايش معها و يتجلى ذلك من خلال انقلاب المفاهيم ، فتصبح الرداءة و التفاهة ، سخرية نقدية ، و البذاءة تحرر ، و التطاول و هتك المقدس حداثة و الرقص في الجنائز تنفيس ، و كل هذا تحت ادعاء الحرية الشخصية .

إن فكرة الإعلام في مفهومها البسيط ، هو أن تعلم فتعلم ، وحول هذا المعنى تدور و تتفرع كل الأساليب و الأوجه الإعلامية التي توسعت بالتدريج تماشيا مع الحاجة و طبيعة الحدث و معالجة المعلومة التي تروم إلى صناعة الرأي العام و توجيهه .

مع الانفجار الرقمي المتسم بالسيولة الدفاقة و الفضاء المفتوح ، الذي احدث ثورة فعلية في ميدان الاعلام ، بدءا بتغيير ساحاته ، من شاشات التلفزات و أوراق الجرائد و المجلات إلى العالم السيبراني ، إلى تغيير المعاني و المفاهيم .

غير أن الخطر الحقيقي الذي صار يتهدد الفعل الإعلامي اليوم ، هو الانفصام المشهدي الذي أصاب المتلقي ، فبين إعلامي يحاول و يجتهد لتقديم مادة إعلامية نظيفة تحترم الذوق العام ، سواء على شاشة تلفاز أو مقال على صفحة جريدة ، ليتحول إلى إعلامي آخر تافه ردئ بمجرد ولوجه الى الفضاء السيبراني ، يرتع مع لفيف التفاهه و يغذي مجموعاتها بالتفاعل ، التي قد يكون أدار برنامجا تلفزيا أو كتب مقالا موضوعه معالجتها ، هذا التناقض و التقانع ولد ضعف المصداقية و تدني الاهتمام بالفعل الإعلامي التقليدي وضعف المشهداتية و العزوف عن استعمال وسائل الإعلام الثقيل ، التي صار فواعلها مدموغين بالعبثية و عدم الجدية و التمسرح بين إعلامي تافه في السيبراني و متصنع في التلفزي .

إن توجيه البوصلة نحو الجمهور السيبراني المتلقي للمادة الإعلامية مع تعميق الملاحظة نجده قد انقلب من المحدث إلى وصانع الحدث و الرأي و المعالج الإعلامي ، من خلال تقاطبه حول رموز صنعها هو بكبسات أزرار هواتفه .

الغالب عن موضوعات الرمز السيبراني تماوجها في التفاهة ، ليبقى الوعي بحساسية و خطورة هذه الظاهرة التي استفحلت ، يتطلب تحركا مستعجلا جديا وعلى جميع الأصعدة ، بدءا من التشدد في الظهور الإعلامي واستغلال الفضاء الأثيري الذي يجب أن يتخطى تغذية نرجسية النجم الإعلامي المجروح بالتفاهة السيبرانية ، الهاتكة لموجبات التحفظ التي يفرضها الذوق العام ، إلى وجوب دفع ضريبة المركز الاجتماعي الذي أسسه على نسب مشاهدة المواطن ، المتمثلة في التحفظ .

لعل مجابهة هذا الإسفاف الإعلامي يميط القناع و يفضح الوجه الحقيقي داخل الفضاءات السيبرانية ، يعتبر أنجع وسيلة ، لهدم صوامع الشهرة الزائفة لمجموعة الإعلاميين الصغار الجدد الذين نبتوا في ظروف التردي ، وقد يؤدي فضحهم إلى معالجة انفصامهم الذي وقعوا ضحيته ، جراء تدني الخدمة الإعلامية و قلة وفرة شروط الممارسة داخل مؤسساتهم و زاد تدني مستوياتهم و تكوينهم الثقافي و المهني من تعقيد الوضع .

إن تحول التقاطب حول رموز التفاهة إلى تقاطب حول محكمة سيبرانية ، تطرح أمامها المواد و ملفات التفاهة المتداولة في الفضاء السيبراني (مناشير تعليقات تفاعلات …) مع مقارنتها بالمادة الإعلامية المقدمة على الوسائل التقليدية ، و مقارنتها للوقوف على خلفيات و مستويات الفاعل الإعلامي ، يكون الجمهور المتلقي هو القاضي وهو الضحية وهو الشاهد على جريمة التفاهة و الرداءة .

نحن الآن أمام مفارقة رهيبة فالجمهور صانع التفاهة بتقاطبه حولها و صناعة رموزها يتحول إلى قاضي يحكم عنها ويفضحها في أقسى محاكمة اجتماعية لا تتجاوزها قساوة إلا قساوة ذلك الذي صنع ربه من تمر ، جاع فأكله .