المحاضرة عن بعد تدخل حيز التنفيذ بجامعة باجي مختار

أصدرت مديرية جامعة باجي مختار بعنابة بيانا موجها إلى كافة الأسرة الجامعية، تعلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية التعليم والتواصل مع الطلبة تزامنا مع الدخول الجامعية الرقمي الذي انطلق أمس الأحد. وحسب ما أفاد به البيان فان هذه العملية جاءت تبعا لتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص وضع الدعائم البيداغوجية عبر الخط كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وبعد اجتماع مجلس الجامعة الموسع عبر تقنية المحاضرة عند بعد يعلم مدير الجامعة كافة أفراد الأسرة الجامعية بالإجراءات المتخذة بجامعة باجي مختار عنابة قصد ضمان استمرارية التعليم والتواصل مع الطلبة و ذلك من خلال مواصلة وضع الدعائم البيداغوجية عبر الخط ( محاضرات.اعمال موجهة .اعمال تطبيقية) وذلك باستخدام منصة التعليم عن بعد للجامعة والمخبر الافتراضي للغات ،كذلك تجنيد كافة المسؤولين الاداريين والبيداغوجيين ومسؤولي الهيئات العلمية من أجل السهر على إنجاح هذا الخط من التعليم وتمكين جميع الطلبة من المحتويات البيداغوجية دون شرط او قيد.

ويضمن الاجراء مواصلة الأساتذة لتقديم الحصص البيداغوجية حسب نفس البرنامج الزمني الأسبوعي للسداسي الثاني عبر تقنية المحاضرة عن بعد باستعمال تطبيق (zoom meeting ) مع حرص الأستاذ على تسجيل الحصة ونشرها للطلبة بكافة وسائل التكنولوجية المتاحة مع ضرورة إشراك ممثلي الأفواج البيداغوجية في هذه العملية النوعية من أجل تسهيل تواصل الإدارة والأساتذة مع الطلبة وضمان استمرارية التعليم ضمن حركية تفاعلية.