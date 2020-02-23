المجلس الوطني للاستثمار كان عقبة أمام المشاريع

الوضع الاقتصادي الحالي لا يتحمل أي إخفاق جديد

نريد المشاركة في صياغة القوانين كقوة اقتراح

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي عقلي، إلى إعادة النظر في دور المجلس الوطني للاستثمار، في التعديلات المقبلة ولاسيما خلال إعداد قانون المالية التكميلي، و المحافظة على الإنتاج الوطني وإصلاح المنظومة البنكية وكذا تفكيك الحواجز البيروقراطية لنمو الاقتصاد الوطني.

وقال عاقلي، خلال العدد الخامس من نقاشات المنتدى الشهري ،والذي خصص لطرح تدابير استثمار لخدمة النمو الاقتصادي، على أن المجلس الوطني للاستثمار لم يرافق منذ إنشاءه المؤسسات الاقتصادية، وأنه كان عقبة أمام الاستثمار والقطاعات الاقتصادية وشدد ذات المتحدث على ضرورة تنحيته وإيجاد الحلول للقطاعات الاقتصادية.

وبخصوص اعتبر عاقلي أن برنامج عمل الحكومة جيد على العموم ، على الرغم من وجود أشياء لا نوافق عليها ، لكن يمكن اعتباره متوافق بشكل كبيرو يجب تجسيده على ارض الواقع .

وأوضح عاقلي أن مخطط عمل الحكومة يفتقر للأرقام، لكننا نظن أنها ستأتي تباعا مع العمل وأشار في ذات السياق أنه وبعد المصادقة عليه يحب أن تذهب الحكومة في تنفيذه سريعا.

من جهة أخرى كشف عقلي عن مسودة تم تحضيرها من قبل منتدى رؤساء المؤسسات سلمت لرئيس الجمهورية ، و أوضح عقلي أن الأخيرة تناولت مقترحات المنتدى لتعديل القطاعات الاقتصادية، وتجاوز المرحلة الصعبة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الوطنية بشكل عام .

أوضح سامي عقلي بأنه يجب إعداد قانون مالية تكميلي واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إعادة النظر في قانون الاستثمار الساري العمل به لإنقاذ الاقتصادي الوطنية والمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة .

وأبرز منتدى رؤساء المؤسسات في ذات الشأن ،العديد من الاقتراحات لاسيما ما يخص الإصلاح البنكي وتحرير المبادرات والاستثمار الذي قال أنه يعتبر حق دستوري، وكذا الاستعجال في تحديد القطاعات المعنية بقاعدة 51/49 بعدما أعيد النظر فيها في قانون المالية المصادق عليه كما شدد على ضرورة تفكيك الحواجز البيروقراطية لنمو الاقتصاد الوطني.

وذكر ذات المتحدث بالصعوبات التي تعاني منها المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الفترة الأخيرة، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية، والتي تهدد الشركات بالزوال ومئات مناصب العمل بالإحالة إلى البطالة.

أكد ذات المتحدث، أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يتحمل أي إخفاق جديد مشيرا لا يمكن بناء اقتصاد جديد على استراتيجيات قديمة خاصة في ظروف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي هي أزمة حقيقية مشيرا الأزمة أنها مست جميع المؤسسات الاقتصادية ، وأشار في ذات الوقت الى أن الحلول ممكنة للتصدي لهذه الأزمة.

وأكد رئيس المنتدى على إشراك المؤسسات الأجنبية التي قال أنها أصبحت أكثر من ضرورة في الجزائر وأفاد عاقلي أن المنتدى خلال استقباله لممثلين عن مؤسسات أجنبية، يؤكدون أن للجزائر فرص استثمار كبيرة جدا وأوضح عاقلي قانون الاستثمار يجب أن يكون أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، ويجب أن يكون مسهلا لعمل المؤسسات الجزائرية .

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ، إلى إشراك المنتدى في صياغة قانون الاستثمار كقوة اقتراح وأوضح قائلا أنه عند إشراكنا سنساهم برؤيتنا في صياغة قانون الاستثمار والقوانين وأكد عاقلي قائلا لا نريد أن نعرف محتواها عند إصدارها بل نريد أن نكون مساهمين فيه .

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي محمد شريف بلميهوب على الاستقرار السياسي والقانوني ، كما دعا إلى الثبات الضريبي وعدم تغييرها ، ووجوب الالتزام بالشفافية في التعاملات الاقتصادية، والعمل على خلق أسواق تنافسية .

كما دعا ذات الخبير إلى عدم استغلال قانون المالية التكميلي مثل السابق ،لتمرير أشياء لا علاقة لها مع القانون مشيرا أنه يمكن معالجة بعض القضايا عبر القانون التكميلي.

ف.نسرين