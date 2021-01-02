المجلس العسكري بالبليدة يقضي بالبراءة لجميع المتهمين قضية التأمر على سلطتي الجيش

نطقت صبيحة امس هيئة مجلس الاستئناف العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة بقرارها تالقاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التأمر على سلطتي الجيش والدولة مع استرجاع المحجوزات لبشير طرطاق ولويزة حنون.

جاءت هذه الاحكام التي نطقت بها تشكيلة المحكمة العسكرية القادمة من الناحية العسكرية السادسة بعد قيول الغرفة الجنائية الثالثة بالمحكمة العليا يوم 18 نوفمبر الماضي طعن المتهمين في القرارالصادر يوم 10 فيفري و الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاما في حق السعيد بوتفليقة، والمسؤولين الأمنيين السابقين في المخابرات محمد مدين، وعثمان طرطاق في حين تمت تبرئة لويزة حنون من التهمتين و أطلق سراحها في نفس اليوم مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية و تسليط عقوبة 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافذة وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع ماي 2019 .

محمد بن ترار