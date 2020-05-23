المجلس الشعبي الوطني يعرض ويناقش قانون المالية التكميلي ابتداء من يوم الثلاثاء

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة من يوم الثلاثاء 26 ماي 2020 إلى الاحد 31 ماي 2020 لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، ستخصص جلسة مساء الثلاثاء 26 ماي 2020 في حدود الساعة الثانية والنصف 14.30 زوالا لتقديم المشروع من قبل ممثل الحكومة، وتقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون، ثم الاستماع إلى تدخلات النواب في المناقشة العامة.

ويخصص يوم الأربعاء 27 ماي 2020 إبتداء من الساعة التاسعة 9.00 صباحا لمواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التكميلي ، ورد ممثل الحكومة على إنشغالات النواب.