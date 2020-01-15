المجلس الشعبي الوطني يشارك بجنيف في اجتماع المجموعة الاستشارية حول محاربة الإرهاب والتطرف العنيف

يشارك المجلس الشعبي الوطني, يومي الخميس والجمعة بجنيف, في أشغال اجتماع المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى حول محاربة الإرهاب والتطرف العنيف, حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أنه بمناسبة هذا الاجتماع سيصادق المشاركون على برنامج العمل المشترك بين المجموعة والبرلمان الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك بعد مراجعة التقرير الذي أعد حول الاجتماع الرابع المنعقد شهر أكتوبر الماضي ببلغراد كما سيتم تقديم عرض عن نشاطات مقترحة بخصوص ضحايا الإرهاب والتي سيتم تفعليها إثر تظاهرة أسبوع حول الإرهاب المزمع تنظيمها بنيويورك شهر جوان القادم أو خلال المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات المقرر عقده في فيينا (النمسا) شهر أوت من هذا العام. وإلى جانب ذلك سيناقش المشاركون استراتيجية الأمم المتحدة لحماية بيانات سجلات الركاب المعروفة اختصارا ب “API”, كما سيتم تقديم لمحة للمشاركين عن المبادرة المتعلقة بالعقد البرلماني في مجال مكافحة الإرهاب اضافة إلى استعراض استراتيجية جمع التبرعات لتمويل برنامج التنسيق البرلماني لمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف

ب.ع