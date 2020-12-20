المجلس الإسلامي الأعلى نجح في تجاوز تحديات جائحة كورونا

تقربت يومية “الوسط ” من الدكتور محمد بغداد ، مدير التوثيق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى ، وكان معه هذا الحوار الخاص الذي أكد لنا فيه أن هذه المؤسسة التابعة لرئاسة الجمهورية التي تحث على الاجتهاد وترقيته وتلبية الخدمة المنتظرة من المجتمع قد نجحت فعلا في تحقيق أهدافها في سنة 2020 رغم انتشار جائحة كورونا ،إلا أنها عززت المكتبة الجزائرية بأمهات الكتب في الفقه الإسلامي والفكر والصيرفة الإسلامية وطرائق الإقلاع الاقتصادي بعد الأزمة الوبائية لجائحة كورونا بالإضافة إلى الفتاوى فقهية واستشارات قانونية وغيرها من المواضيع الأخرى أبرزها قصة جامع الجزائر ( الفكرة – المشروع – الإنجاز )، كما سيكتشف القارئ من خلال هذا اللقاء الشيق هذه الشخصية الجزائرية البارزة التي ساهمت في إثراء التجربة الإعلامية الجزائرية بجملة من المؤلفات القيمة من بينها : حركة الإعلام الثقافي في الجزائر، صناعة الرسالة في الإعلام الديني ، تجليات المتخيل الإعلامي في الصحافة الجزائرية ، حيث كشف لنا هذا المبدع عن مضمون كتابه الجديد الذي يحمل بين دفتيه رؤية إعلامية موسومة بـ “المؤسسة الدينية وإدارة الأزمات (جائحة كورونا أنموذجا ) والذي استطاع من خلاله رصد فيروس كوفيد 19 الذي اجتاح العالم بأسره .

بداية، هل لكم أن تقدموا لنا حوصلة شاملة عن أهم إنجازات المجلس الإسلامي الأعلى في 2020 بشكل عام ومن الناحية الاتصالية بشكل خاص؟

لقد عملنا في المجلس الإسلامي الأعلى على تنفيذ مخطط العمل المسطر منذ البداية وقد شهد بداية العام انطلاقة قوية من خلال الطبعة الثانية من المؤتمر الدولي العربي التباني الذي خصصت طبعته الجديدة إلى موضوع المعرفة العقدية وأثرها في وحدة الأمة واستقرارها، ولكن ظهور جائحة كورونا جعلتنا نكيف برنامج العمل، وقد تمكنا من تجاوز عتبة السبعين نشاطا متنوعا تم أغلبه في إطار تداعيات الجائحة ،مما يحقق المقاصد الشرعية للشريعة الإسلامية وينفع المجتمع، ولهذا كانت نشاطاتنا متعلقة بالكثير من النقاش والاقتراحات التي تقدمت النخب في المجال الاقتصادي (حفظ المال) والإجراءات المساعدة على الوقاية من الوباء (حفظ النفس) وذلك بإشراك الخبراء والمختصين في مختلف المجالات، كما عملنا على توسيع دوائر التفاعل الاتصالي مع المؤسسات الإعلامية. كما كان الموسم موسوما بميلاد الصيرفة الإسلامية عبر الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، وتجسيدها في مختلف البنوك والمؤسسات المالية.

ما هي الأهداف والبرامج التي تسعى مديرية التوثيق والإعلام التابعة للمجلس إلى تجسيدها في 2021؟

إن مديرية التوثيق والإعلام تعمل وفق خطة إعلامية ثقافية تهدف إلى تحقيق الهدف الذي وضع له المجلس الإسلامي الأعلى والمتمثلة أساسا في الحث على الاجتهاد وترقيته وتلبية الخدمة المنتظرة من المجتمع، مما دفعني إلى تفعيل العمل الاتصالي في المديرية ووضعها تحت تصرف الإعلاميين ووسائل الإعلام، عبر تسهيل التواصل، كما أن للمديرية مهمة أخرى هي توفير الخدمات الثقافية للمجتمع مما ينتج المجلس الإسلامي الأعلى، ومن هنا فقد أسسنا لمنشورات جديدة وأصدرنا الكثير من الكتب والمنتوجات الثقافية والفقهية، للتعرف بالمجلس من جهة وتلبية الطلبات المتزايدة على منتوجات اجتهاد المجلس، كما أدخلنا الكثير من التعديلات والتحسينات على عمل المديرية، وفتحنا آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية البحثية والعلمية والإعلامية، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات تعاون والتي شملت هيئات وطنية وجامعات ومخابر بحث ومؤسسة إعلامية و تكيفا مع الظروف الجديدة التي ستعرفها سنة 2021 خاصة ما ينتظر من تراجع جائحة كوفيد 19 نستعد لتنفيذ برامج السنة القادمة الذي سيندرج في إطار المهمة المنوطة بالمجلس ، وذلك بمرافقة التحولات التي يعرفها المجتمع والعالم برمته، وفتح المزيد من فضاءات الحوار والنقاش مع النخب الوطنية حتى نوفر الاجواء المناسبة لبناء حلول ومسارات نافعة يستفيد منها المجتمع في مختلف المجالات.

رغم الظروف الصحية التي عرفها العالم هذا العام بسبب فيروس كورونا، إلا أنكم رفعتم التحدي وساهمتم في تنشيط الساحة الثقافية والفكرية في الجزائر، فأين يكمن السر يا ترى؟

حرصنا في المجلس الإسلامي الأعلى على التفاعل مع المهمة الأساسية التي هي منوطة به وهي (الحث على الاجتهاد وترقيته) الأمر الذي جعلنا نساير التطورات الحاصلة في المجتمع والعالم، وهي الوتيرة التي سرنا عليها في السنوات الاخيرة، كما سعينا إلى إشراك المثقفين والخبراء والإعلاميين حتى تكون الحالة الاجتهادية شاملة لكل مجالات الحياة.

هل حققت الندوات الافتراضية عن بعد مرادها؟

هذا النمط من النشاط فرضتها المرحلة الحالية المتميزة بجائحة كورونا وبقدر أهميتها وما تحمله من مضامين اتصالية، إلا أنها للأسف لن تؤتي ثمارها في الوقت الراهن لأن نخبنا ليست جاهزة للانخراط في الزمن التكنولوجي كونها لا تمتلك النفسية والإرادة، وكذا الشروط الموضوعية للانخراط في المستقبل. ولهذا فإن التجربة الأولى من ممارسة هذا النشاط أظهرت عجز كبيرا في التعامل مع التكنولوجيا وأخذ الأمر على أنه مجرد استعراض إعلامي ويبقى الإكراه التكنولوجي كفيل بدفع الجميع إلى الانسياق إلى دهاليز المستقبل.

هل نجحت المؤسسة الدينية في إبطال الهجمات الشرسة على الدين الإسلامي؟

أعتقد أنه في الأصل لست مهمة المؤسسة الدينية إبطال الهجمات الشرسة على الدين الإسلامي، وإنما وجدت هذه المؤسسة لإنجاز مهمات أخرى أهمها الاستجابة للحاجات التاريخية للمجتمع، وأما الهجمات والحملات التي تشن على الدين الإسلامي فهي أمر طبيعي وتندرج في سياق الصراع بين الشعوب والمصالح والإرادات المكونة للمجتمع الدولي، وتظهر في كل مرحلة بحالة وأسلوب وأدوات خاصة، ولكن المهم هل نملك مؤسسة (سواء كانت دينية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية) تستجيب لمعايير العصر واكراهاته. لأن المهم ليس ما يقوم به الآخرون ولكن المهم هو ما ننجزه نحن.

ما تقييمك للإعلام الديني اليوم؟

إن ملف الإعلام الديني شغل ذهني واستولى على اهتمامي منذ سنوات طويلة، وقد اشتغلت عليه، وكتبت فيه عدة كتب، منها كتاب (الإعلام الديني في الجزائر) وكتاب (صناعة الرسالة في الإعلام الديني) وكتاب (الأزمة الإعلامية للمؤسسة الدينية)، وغيرها من الكتب، إضافة إلى العديد من الدراسات والأوراق البحثية التي قدمتها في مؤتمرات دولية. وفي كل تلك الأعمال حاولت أن أقدم رؤية نقدية موضوعية ومنطقية للممارسات الإعلامية ذات الاتجاه الديني، سواء ما تعلق منها بمفهوم الإعلام الديني أو المنتوج الإعلامي أو الخلفية الفكرية التي تنتجه، وحتى الرسالة المنتظرة منه، مما يجعلنا اليوم بحاجة ماسة ونحن نشتغل في الحقل الإعلامي الوطني أن نسارع إلى وقفة تأملية حقيقية تكون قادرة على مواجهة الإجابة على الأسئلة الحادة القائمة في المشهد الإعلامي، وأن تكون لدينا الشجاعة الكافية لنتجه نحو الشروع في إنجاز نموذج وطني يجسد الهوية الإعلامية للتجربة الإعلامية الجزائرية في مجال الملفات الدينية، ونتوقف عما يجري من أعمال إعلامية تلحق ضررا كبيرا بالمسار الإعلامي الجزائري.

احتفت اللغة العربية بيومها العالمي المصادف لـ 18 ديسمبر من كل سنة، فهل من كلمة حول هذه المناسبة؟

مسألة اللغة عند الشعوب والأمم الذكية، تعتبر قضية مصيرية ولا تندرج في مجال التوظيف السياسي، مما يجعل من اللغة ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي، ومن أجل ذلك توفر لها الكثير من الاهتمام وتسخر لها الامكانيات وتوظف لها المعتبر من الجهود.

وفي الحالة الجزائرية، وهي حالة المنطقة العربية التي تعرضت للاستعمار الغربي، الذي هو استعمار ثقافي قبل أن يكون سياسي أو اقتصادي، والدليل أنه ارتكز على التوجهات الاستشراقية التي مهدت للسلوك السياسي المتمثل في الغزو العسكري.

إن النفسية الجماعية للمواطن، راغبة ومتلهفة لاستعمال اللغة العربية، ليس من زاوية الجوانب العاطفية فقط بل في تلك النتائج والثمرات المهمة التي تحصدها جراء ذلك من التطور والتقدم التاريخي، زيادة على السعي إلى استعمالها في التصرفات اليومية، إلا أن غياب المشروع العام والكلي الذي يعمل على توطين ذكي للغة العربية، من خلال اجتهاد قوي وذكي يكون ساعي إلى بناء مشروع فاعل وحقيقي، يكون في مستوى التطلعات والرغبات النفسية الجماعية للمواطن.

حسب رأيكم، ماهي الأمور التي ساهمت في بروز المثقف العربي؟

المثقف منتوج عصره وما ينجزه من مستويات المعرفة وما يوفره من إجابات حقيقية لأسئلة التاريخ، وهو الامتحان الأكبر الذي يواجه المجتمع عندما يلجأ إلى المثقف الذي يسعف المجتمع بما يجعله قادر على الاستمرار في التاريخ والانخراط في المستقبل.

هل ساهمت “الرقمنة” في تخفيف العبء على المؤسسات الفكرية والعلمية والدينية والثقافية في الجزائر؟

“الرقمنة “أو الانخراط في عالم التكنولوجيات الحديثة رغبة جماعية تحتاج قبل الامكانيات المادية إلى تهيئة ذهنية وإعداد نفسية قادرة على الانسجام مع منطق العصر، وإن كانت المحاولات متزايدة والرغبات متصاعدة إلا أن التحديات كبيرة والعقبات عميقة تحتاج إلى الكثير من الجهود، ومخططات محكمة، وقبل ذلك قيام المؤسسة المستأمنة على المنظومة المعرفية الجماعية، التي تتحمل مسؤولية الانتقال إلى عالم المستقبل.

ألا تنون ترجمة أعمالكم إلى اللغات الأجنبية؟

الترجمة مشروع قائم ونعمل على اعتماد الترجمة كونها الوسيلة الاتصالية القادرة على التواصل مع الآخر، وإن كانت تتطلب الكثير من الجهود والإمكانيات ليست متوفرة في المشهد، لكن ذلك لا يمنع من القيام بالمحاولات الضرورية التي تتجاوز الكثير من السلبية الانتظارية.

ماذا عن مجال الكتابة والابداع، ألا توجد مشاريع في هذا الصدد؟

اشتغلت في الشهور الأخيرة على متابعة إشكالية سلوك المؤسسة الدينية أثناء جائحة كورونا من زاوية كيفية اتخاذ القرار والتصور الذي تمتلكه هذه المؤسسات أثناء الأزمات مع ضرورة التدقيق في مفهوم الوباء والجائحة والأزمة، وهي الدراسة التي أخذت الكثير من الجهد مقارنة مع العمل الإداري اليومي، مما يجعلني أمام الاقتراب من إشكالية اخرى تعمل على بحث إشكالية” السلوك الإعلامي للمؤسسة الدينية في عالم التكنولوجيات الاتصالية الحديثة.“

هل من كلمة أخيرة للقراء ولجريدة” الوسط “؟

أتابع الخطوات التي تنجزها مؤسسة “الوسط “التي نتمنى أن تبقى على نفس الوتيرة باعتمادها على الطاقة الشابة للأجيال الجديدة التي نتمنى أن تجد ضالتها من خلال اعتمادها على خزان التجربة الإعلامية الجزائرية وهو ما يؤهلها إلى الانتقال إلى المرحلة التي تلبي الحاجة الإعلامية للمجتمع، وأمنياتنا أن يأتي قريبا الذي نشهد فيه ميلاد المجمع الإعلامي لمؤسسة” الوسط.”

حاوره: حكيم مالك