المجاهد محمد حسن يرصد أهم أحداث الثورة بأوراس النمامشة

بقلم: فرحاني طارق عزيز

صدرت مؤخرا مذكرات تاريخية جديد حول الثورة التحريرية تحت عنوان “سيرة وشهادة المجاهد محمد حسن حول الثورة التحريرية بأوراس النمامشة”، للمجاهد محمد حسن المدعو حمّة، تحرير الأستاذ فرحاني طارق عزيز وتصدر الأستاذ الدكتور بوبكر حفظ الله عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة العربي التبسي تبسة، رصد فيها مراحل حياته ونشأته وقدم لمحمة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها منطقة تبسة قبل اندلاع الثورة التحريرية المظفرة، وأهم أحداث الثورة التحريرية التي عايشها شخصيا باعتباره مجاهدا من الرعيل الأول للثورة التحريرية وشاهدا على كثير من الأحداث ومشاركا في عدة مواجهات حربية جرت بين أفواج جيش التحرير الوطني والوحدات العسكرية الفرنسية على غرار كمين فج المورد ومعركة أم الكماكم الأولى ومعركة الجرف الكبرى ومعركة جبل الدكان وغيرها.

وتعتبر هذا المذكرات الصادر عن منشورات دار المثقف للنشر والتوزيع، إضافة للمكتبة التاريخية الوطنية باعتبارها تتضمن شهادات حول عدة أحداث تاريخية، لها علاقة مباشرة بالمسار النضالي والثوري للمجاهد محمد حسن بدأ من تبسة إلى خنشلة ثم باتنة ثم تونس وصولا إلى حياة السجن والمعتقل التي عرفها المجاهد بدأ من مركز التجميع والاستنطاق ببئر العاتر ومرورا بقبو التعذيب الذي أقامته أجهزة الأمن الاستعمارية الفرنسية بمستشفى تبسة القديم (حاليا مستشفى الشهيدة بن جدة مهنية) وبعد ذلك سجن قسنطينة ثم سجن تازولت بباتنة ثم معتقل الملاحة بعنابة وأخيرا معتقل قصر الطير بسطيف.

وقد أبرز المجاهد محمد حسن كذلك في سياق تعريجه على الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي خلفتها السياسة الاستعمارية الفرنسية بمنطقة تبسة كالأمية والفقر المدقع وانتشار الأمراض والبطالة وانعدام الصناعات وانهيار القطاع الفلاحي وخسارة رأس المال البشري نتيجة مذابحها بحق الجزائريين وتهجيرهم وتسلط القياد على الجزائريين، ثم إلى الوضع السياسي وهم التشكيلات السياسية الناشطة في منطقة تبسة على غرار: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، الحزب الشيوعي، والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، ثم أعطى لمحمة عن المشاركة السياسية لمحمود الشريف، ليعرج أيضا على الخارجين على القانون الاستعماري الفرنسي أمثال دربال لمين وكافي محمد بن عبيد، ليتوقف عند ذهاب الثائر الشهيد لزهر شريط للمشاركة في الثورة الفلسطينية ومشاركة أبناء تبسة في الثورة التونسية.

وعاد الكاتب -في 347 صفحة-إلى أهم المحطات التي ميزت فترة سنوات 1954-1957م، وقدم فيها شهادة عن القائد الشهيد شيحاني بشير رحمه الله، ومن بين الأحداث التي تطرق إليها أيضا قضية اعدام العقيد محمد شعباني رحمه الله، باعتبار أن المجاهد كان حاضر لهذه الحادثة وشاهدا عليها، وتميز هذا الإصدار بالعديد من الصور التوضيحية تعكس مختلف المحطات التاريخية التي مر بها المجاهد محمد حسن وبعض الوثائق الأرشيفية وصورا لقادة الثورة التحريرية، وتعتبر هذه المذكرات الإصدار الأول للمجاهد محمد حسن، وهو ضابط صف سامي متقاعد من صفوف سلاح الدرك الوطني، وعضو مكلف بالتنظيم والمالية بالأمانة الولائية للمجاهدين تبسة.