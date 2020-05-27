المجاهد طايري موسى في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، المجاهد طايري حسان، اليوم الثلاثاء، في باتنة، عن عمر ناهز 87 سنة، حسب بيان لوزارة المجاهدين اليوم الأربعاء.

وتوجه وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني، إلى أسرة الفقيد وإلى رفاقه في الجهاد، بأصدق التعازي وأخلص المواساة.

ولبى الفقيد نداء الوطن، وإلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955، بالمنطقة التاريخية الأولى.

وأبلى الفقيد البلاء الحسن في الكفاح وأظهر كفاءة وتفان كبيرين في النضال والجهاد، حيث قام بعدة دوريات إلى تونس لجلب الأسلحة.

وشارك الفقيد، في عدة معارك وكمائن واشتباكات ضد الاستعمار الفرنسي، فاكسبه ذلك احترام وثقة العديد من القادة والمجاهدين، ليتولى عدة مسؤوليات.

وقد تقلد المرحوم غداة الاستقلال عدة مناصب، من أجل خدمة الوطن، حيث شغل مناصب عضوية شتى في المنظمة الوطنية للمجاهدين.