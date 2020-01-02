المجاهد بورقعة يكشف أول الخطوات التي سيقوم بها بعد الإفراج عنه

قال المجاهد لخضر بورقعة، في أول تصريح له بعد خروجه من السجن إنه سيقوم بعمرة مصغرة إلى مبنى البريد المركزي وسط العاصمة باعتباره رمزا للحرية، مؤكدا أنه سيقوم كذلك بتنظيم ندوة صحفية يكشف فيها كل ما حدث معه.

وكشف بورقعة الذي كان يستقبل المهنئين داخل منزله: “سأعقد ندوة صحافية خلال الأيام القليلة القادمة، وستكون أول خرجة لي بمثابة عمرة مصغرة إلى مبنى البريد المركزي، لأنه رمز الحرية بثورة الشباب التي أبهرت العالم” مشيرا في السياق ذاته أن الحراك يجب أن يستمر.

وتابع المتحدث: “الجزائر مستهدفة وأتساءل لماذا أردوغان في ليبيا، الأمن القومي الفرنسي يبدأ من مالي والأمن القومي الأمريكي يبدأ من كوريا الجنوبية لكن من أين يبدأ الأمن القومي الجزائري؟” محذرا من أن بلدنا تحيط به مخاطر عديدة، وذلك بالقول: “الحلف الأطلسي يوجد الآن على أبواب الجزائر”.

وأحيل اليوم القيادي في الولاية التاريخية الرابعة إلى المحاكمة في بئر مراد رايس وقد أمر القاضي بإطلاق سراحه وتأجيل الجلسة ليوم 12 مارس.