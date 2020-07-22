المجاهد المرحوم عبد المالك العربي المدعو محمد بن حمه، مسيرة ثرية بالتضحيات (1929-2016م)

بقلم الأستاذ فرحاني طارق عزيز

يزخر تاريخ الثورة التحريرية بمنطقة تبسة والتي كانت تعريف بتسمية المنطقة السادسة والتابعة للولاية الأولى أوراس النمامشة، بأسماء ثورية كان لها فاعل وأساسي في مسيرة التحرير، وبذلت كل قوتها لأجل استرجاع السيادة الوطنية وتحرير الجزائر من براثن المحتل الفرنسي، واخترنا اليوم عبر هذا العدد من جريدة الوسط تسليط الضوء على حياة واحد من أبناء هذه الوطن البررة والتعريف بمسيرته وحياه والتعريج على بعض المعارك الحربية التي شارك فيها، إنه المجاهد المرحوم عبد المالك عبد المالك العربي المدعو محمد بن حمه.

01-نبذة عن حياته:

ولد المجاهد المرحوم عبد المالك العربي المدعو محمد بن حمه، بتاريخ 01 جويلية 1929م بدوار المزرعة (بلدية المزرعة، دائرة العقلة، ولاية تبسة حاليا)، وهو ابن محمد بن يوسف وشهبة بنت مبروك عبد المالك، ولد في وسط عائلة كانت تمتهن الفلاحة، حيث كان يساعد أبويه وأشقائه في خدمة الأرض وتربية الماشية، وفي بادية المزرعة حفظ ما تيسير من القرآن الكريم.

بعد اندلاع الثورة التحريرية التحق بصفو جيش التحرير الوطني بناحية تبسة خلال بداية سنة 1955م، وتحديدا بجبل تازربونت التابع لسلسلة جبال النمامشة، أين أدمج في فوج القائد لزهر شريط.

شارك المجاهد عبد المالك العربي في 13 معركة حربية خاضها جيش التحرير الوطني بناحية تبسة (المنطقة السادسة فيما بعد) ونذكر من بينها في هذا المقام:

معركة القلة بزورة العراوة خلال سنة 1955م.

معركة الزرقة بقيادة الحاج صالح بوصفصاف المدعو الحاج صالح الزيدي في يوم 22 جويلية 1955م، والتي أدت فيما بعد إلى نشوب معركة جبل أم الكماكم الأولى يوم 23 جويلية 1955م والتي شارك فيها المجاهد وكانت بقيادة شيحاني بشير.

معركة جبل بودخان سنة 1956م.

معركة جبل بوكماش أكتوبر 1956م.

معركة جبل أنوال ديسمبر 1956م.

معركة جبل الحوية (الدبيبيغ) بقيادة محمود الشريف.

معركة جبل أم الكماكم سنة 1957م بقيادة جدي مقداد.

الهجوم على مركز الشريعة في شهر فيفري 1957م.

معركة جبل تازربونت سنة 1957م.

معركة جبل أرقو 1959م بقيادة الملازم الأول يوسف نصرة.

وتعتبر المسيرة الثورية للمجاهد عبد المالك العربي حافلة وثرية حيث شارك في دورية لجلب السلاح تحت قيادة الملازم نصر الله محمد الصيد خلال شهر جانفي 1957م، ثم شارك في قافلة لنقل السلاح إلى الولاية الثالثة القبائل تحت قيادة جلالي عثمان وهذه المهمة دامت لشهرين كاملين انطلاقا من شهر جوان 1957م، ومن بين الذين شاركوا في هذه المهمة نذكر: الحمزة حسين، ضيف عمار، بيوض لعجال، سالمة محمد، بوغرارة إبراهيم.

وترقى لرتبة مساعد وتقلد مسؤولية القسمة الأولى المزرعة الناحية الثالثة الشريعة المنطقة السادسة تبسة الولاية الأولى أوراس النمامشة خلال الفترة الممتدة ما بين 1957-1958م.

02-أسره وسجنه:

أسر المجاهد عبد المالك العربي خلال معركة أرقو 1960م والتي تولى النقيب جلالي عثمان قيادتها، بعدما استخدم الجيش الفرنسي الغازات السامة للقضاء على المجاهدين وتسبب في حدوث حالات إغماء في صفوف، ولم يكن الوحيد الذي أسر فقد أسر أيضا كل من المجاهدين فرحاني سالم وبوزيدة محمد والحمزة حسين وتم نقلهم إلى سجن تبسة.

بعد الانتهاء من استجوابه والتحقيق معه قدم لمحكمة القوات المسلحة ناحية قسنطينة بتاريخ 21 أكتوبر 1960م والتي أدانته بعقوبة عشرة سنوات سجن، وقد وجهت له المحكمة الاستعمارية الفرنسية تهمة المشاركة في استعمال السلطة مع عصابة مسلحة مكونة من أجل إحداث اضطراب في الدولة وذلك بتاريخ 20 أوت 1960م.

عرف المجاهد عبد المالك العربي حياة السجن وانتقل بين عدة سجون بدأها من عنابة والذي قضى فيها تسعة أيام 21 أكتوبر 1960م إلى 29 أكتوبر 1960م بعد صدور أمر الإيداع رقم 2454، ثم نقل بعدها إلى سجن سكيكدة في يوم 29 أكتوبر 1960 وبقي فيه إلى غاية 07 فيفري 1961م بعد صدور أمر الإيداع رقم 2206، وثم حول من جديد إلى سجن لومبيز بتازولت باتنة تحت رقم الإيداع 8859 وبقي فيه الفترة الممتدة ما بين 08 فيفري 1961 إلى 22 جويلية 1961م.

أفرج عنه بتاريخ 22 جويلية 1961م بعد إلغاء تنفيذ الحكم عليه بموجب قرار صادر عن الوزير العسكري والمؤرخ في 03 فيفري 1961م.

بعد استرجاع السيادة الوطنية التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي برتبة مرشح بمدينة عين البيضاء إلى غاية سنة 1963م أين انتقل إلى مدينة الجزائر العاصمة، حيث انخرط في كتيبة التدخل والأمن، وبعد ذلك تحول إلى سلك الأمن الوطني إلى غاية تقاعده في يوم 30 نوفمبر 1986م.

تزوج المجاهد عبد المالك العربي وأنجب سبعة أبناء ونذكر من بينهم الدكتور إبراهيم عبد المالك الذي أشرف على عملية استخراج رفات الشهداء الذين عُثرا عليهم بالمقبرة الجماعية قرب مركز S.A.S الشريعة خلال ربيع سنة 2001م.

توفي المجاهد في يوم 06 جوان 2016م والذي تصادف مع أول شهر رمضان 1438 هجري رحمه الله.

03-نماذج من بعض المعارك الحربية التي شارك فيها:

اخترنا ثلاث معارك حربية شارك فيها المجاهد عبد المالك العربي، حتى يطلع عليها القارئ الكريم، ويتمعن في التضحيات التي قدمها أبناء هذا الوطن لأجل استرجاع السيادة الوطنية، وطرد المحتل الغاشم:

– معركة جبل بوكماش 10 أكتوبر 1956م:

قادها الشهيد قوادرية الوردي في يوم 10 أكتوبر 1956، حيث كانت وحدة من قوات جيش التحرير الوطني ترابط بذات الجبل، وفي الصباح لحظت فرقة الحراسة تقدم قوات الجيش الاستعماري في أعداد كبيرة من الدبابات والشاحنات من الناحية الشمالية وهذا في حدود الساعة الخامسة صباحا وكان العدو على علم بوجود المجاهدين بجبل بوكماش حيث جاء مجهزا بكل أنواع الأسلحة بما في ذلك الطائرات المقنبلة.

وبمجرد وصول القوات الفرنسية إلى الجبل شرعت في عملية قصف مركز على مواقع المجاهدين، ليهدا الوضع قليلا لتشرع فرق المشاة الفرنسية في عملية تمشيط ولما المجاهدون تقدمها انتظروا إشارة القائد قوادرية الوردي لبدء هجوم على القوات الاستعمارية ، ولما دخلت في مجال رماية بنادقهم أطلقوا عليها الرصاص من المدافع الرشاشة، واستمرت المعركة على أشدها من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة التاسعة ليلا، وفي النهاية بدأ الجنود الفرنسيون في التراجع إلى الوراء تحت ضربات المجاهدين، وفي تلك الأثناء انسحب المجاهدون من الجبل رغم قيام القوات الفرنسية بإطلاق الأضواء الكاشفة في سماء المعركة.

وقد أسفرت هذه المعركة عن استشهاد عدد من المجاهدين من بينهم قائد المعركة الوردي قوادرية، تومي بلقاسم، تومي الوردي، ذياب خليفة، جباري محمد، جباري حامد، قاسمي لخضر، شرفي محمد، سماعل علي بوعلي عبد الله، مالك عباس. إضافة إلى استشهاد عدد من سكان الجهة نذكر منهم: محمودي عبد الله وصامت عبد الله.

وقد أصيب 15 مجاهد بجراح متفاوتة الخطورة نذكر منهم: فارح علي، عسال لعروسي، عبد المالك محمد، فارح بناني، فارح الحفناوي، بلكرم لعروسي، قواسمية بشير، محي الدين عثمان، مالك الطاهر، هميلة مسعود ضرايفية أحمد، سلطاني السبتي.

ومن بين من بين المجاهدين الذين شاركوا في هذه المعركة نذكر: جبارة محمد بن إبراهيم، ذياب خليفة بن إبراهيم، شرفي محمد بن مصباح، مالك عباس بن يونس، جبارة جامد بن أحمد، سماعل عبد الله بن الساسي، سعد الله مسعود، فارح أحمد، ضيف عمار فارح علي، عسال لعروسي، عبد المالك محمد بن بلخير، فارح بناني بن علي، بلكرم لعروسي، بوشكيوة، ميهوب عبد الرحمان فارح رمضان بن أحمد، فرحاني الهادف، الحمزة الطاهر بن الطيب، الحمزة عثمان بن لعجال، ضيف محمد بن عتوتة، محي الدين صالح بن النوي، عبد المالك محمد.

– معركة جبل أم الكماكم 17 جانفي 1957م:

تعود أسباب هذه المعركة إلى قيام قوات الجيش الاستعماري بعملية تمشيط وتفتيش لجبل أم الكماكم في يوم 16 جانفي 1957م، بحثا عن وحدات جيش التحرير الوطني، وكانت القوات الاستعمارية تتقدم عبر أربعة محاور وهي:

قوات المحور الأول: تتقدم من مركز نقرين باتجاه ثنية المشرع.

قوات المحور الثاني: تتقدم من مركز رأس العش باتجاه البياضة.

قوات المحور الثالث: تتقدم من مركز بئر العاتر باتجاه الدرمون.

قوات المحور الرابع: تتقدم من مركز الشريعة باتجاه ثليجان.

ولما شاهدت الدوريات المكلفة بحراسة وحدات جيش التحرير الوطني تقدم هذه القوات، أخبرت القائد الوحدات الذي أمر قادة الأفواج بالتوجه إلى الأماكن الاستراتيجية في الجبل للتمركز بها استعدادا لمواجهة القوات الاستعمارية المتقدمة، بينما تجهزت فصيلة لمواجهة الطائرات الاستعمارية المقنبلة والعمودية لمنعها من إنزال الجنود المظليين.

وعلى الساعة السابعة صباحا بدأت الطائرات الاستعمارية في شن غارات وقصف مكثف للجبل، وهذا لتغطية تقدم وحدات المشاة التابعة للجيش الاستعمارية، وأنتظر المجاهدون تقدمها لمسافة 15 متر، وبدوا في إطلاق الرصاص صوبها، وقد استمرت المعركة لمدة 12 ساعة، إلى غاية حلول الليل أين استعملت القوات الاستعمارية الأضواء الكاشفة لمنع انسحاب قوات جيش التحرير الوطني، لكن وحدات جيش التحرير الوطني استطاعت فك الحصار المضروب عليها، والانسحاب من أرض المعركة.

– معركة جبل آرقو 07 و08 جويلية 1960م:

تعود أسبابها إلى قيام الشهيد جلالي عثمان قائد المنطقة السادسة بتكليف قيادات فصائل الثورة ونواحيها بإبلاغ وحدات جبهة التحرير بإلزامية حضور اجتماع عام تحت إشراف قائد المنطقة، واجتمع قادة الوحدات والفصائل بجبل آرقو، لتتقدم دورية الحراسة لتعلم القيادة بتقدم قوات الجيش الاستعماري من جهة ثليجان وثنية علي وقيبر متجهة نحو آرقو، بينما تمركزت قوات أخرى بجبل البوليات لم تكتشف من طرف الحراسة.

فأمرت القيادة قادة الأفواج والوحدات بالتوجه نحو الأماكن الحصينة، والتمركز بها، بينما توزعت بقية الأفواج في النقاط المشرقة على كل محاور الجبل، ولما تقدمت القوات الاستعمارية من الجبل، أصدر قائد المنطقة عثمان جيلالي أوامره بإطلاق النار عليها، ولما اصطدم جيش العدو بمقاومة عنيفة تراجع إلى الخلف وفتح المجال إلى الطائرات المقنبلة ودام قصف الطيران لمواقع جيش التحرير الوطني لأكثر من ساعة، ثم فسحت المجال للدبابات وجنود المشاة، فتصدى لها الوحدات جيش التحرير المتقدمة ومنعتها من التوغل في الجبل، واستمر القتال على أشده من الساعة الثانية صباحا إلى تمام الساعة الثانية بعد الزوال.

وحاولت قيادة الجيش الفرنسي خلال المعركة تنفيذ خطة للتوغل في الجبل، فاستعملت الطائرات القصف المجاهدين، ثم هاجمت فرق المشاة مدعومة بالدبابات، والطائرات العمودية بإنزال عددا من الجنود المظلين، وتواصل القتال بضراوة إلى الساعة الخامسة مساء، ولما ايقنت قيادة الجيش الاستعماري في فاعلية الطيران وفشل وحدات المشاة والقوات البرية من التوغل في الجبل، أصدرت أوامرها للجنود لتراجع إلى الخلف، لفسح المجال لاستعمل مدفعية الميدان لقصف الجبل، واستمر القصف المدفعي أكثر من ساعة، وأثناء عملية القصف كانت قيادة الجيش الاستعماري تعيد تنظيم قواتها، ليحاصر منطقة المعركة لمنع قوات جيش التحرير الوطني من الانسحاب من الجبل.

وعند الساعة التاسعة حاولت مجموعات المجاهدين فك الحصار المضروب عليها، لكن قوات الجيش الاستعماري كانت تحاصر الجبل من جميع جهاته، لكن سبعة من المجاهدين تمكنوا من اختراق الحصار تحت نيران مكثفة، وتجهوا إلى جبل الحوض، أما بقية فصائل الثورة قد لازمت مواقعها، واستعدت لخوض المعركة من جديد.

وفي الصباح الباكر من اليوم الموالي، تجددت المعركة واتسعت دائرتها من جبل آرقو إلى جبل الحوض، واستدعت قيادة الجيش الفرنسي قواتها من كافة المراكز العسكرية التابعة لها، تواصلت المعركة طيلة اليوم، وفي المساء استطاعت قوات جيش التحرير الوطني فك الحصار، والانسحاب من الجبل.

وقد سقط عدد من المجاهدين شهدا في المعركة من بينهم نذكر: براهمية بوزيان، الحفناوي العبدلي، قبايلي الحسين، حارث الباهي، وأصيب بجراح كل من: قائد المنطقة السادسة جلالي عثمان، عبد المالك أحمد بن بوضياف، مذكور الحفصي، سعيد، الحمزة عثمان، براكني لزهر، براكني علي بن يونس، براهمية بومعراف، جرفي المكي، بوطرفة مختار، الحمزة علي، عبد المالك محمد بن صالح، ووقع في الأسر: عبد المالك العربي، الباهي غلاب، براكني لزهر، فرحاني سالم، الحمزة حسين، بوزيد محمد، مساني لعجال، جفني معمر، براكني معمر.

وقد استطاعت قوات جيش التحرير الوطني خلال المعركة: أن تدمر دبابتين، وأن تصيب طائرتين، وأن تسقط طائرة، وخسر الجيش الاستعماري خلال المعركة أكثر من 50 قتيل، وإصابة حوالي 20 بجراح، وقد قدرت قوات العدو المشاركة في هذه المعركة بـ 10 طائرات عمودية و06 طائرات مقنبلة، و08 قاذفات القنابل، وما يربو على 30 دبابة وما لا يقل عن 1000 عسكري.