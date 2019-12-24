المجاهد #القايد_صالح جنب #الجزائر كارثة كانت من الممكن أن تدخل الجزائر في دوامة #عشرية سوداء أخرى

ومنذ ذلك الحين، كان قائد الجيش يؤكد في خطاباته على أن المؤسسة العسكرية ستوفر الحماية للمتظاهرين، بعد ما كان يحضر لها أن تكون في مواجهة الحراك الشعبي.. ولم يكن هذا الوعد مجرد فقاعة، بل تجسد على مدار العشرة أشهر الأخيرة، حيث لم ترق قطرة دم واحدة رغم الأجواء المشحونة، وهذا أمر نادر الحدوث، بل غير مسبوق، حتى في الدول التي تدعي العراقة في الديمقراطية، ولعل ما يحدث في باريس ومختلف المدن الفرنسية، كل سبت، خير دليل، فالآلاف من أصحاب السترات الصفراء يقبعون اليوم في السجون الفرنسية.

البلاد سبق لها وأن عاشت في بداية تسعينيات القرن الماضي وضعا مشابها لما تعيشه اليوم، غير أن مرحلة التسعينيات سالت فيها دماء غزيرة، عكس المرحلة الراهنة، وهذا يكشف طينة وقيمة قائد الجيش المتوفى، التي افتقدت في التسعينيات.

المسألة الأخرى التي تبين أيضا حنكة الراحل، هو إصراره على تجاوز الفراغ الدستوري الذي تسببت فيه ممارسات النظام البائد، من خلال إصراره على تنظيم الانتخابات الرئاسية، فقد ظل في كل مرة يؤكد على أهمية الانتقال من رئاسة الدولة إلى رئاسة الجمهورية عبر آلية الانتخابات، رافضا الانزلاق إلى مطبّات المراحل الانتقالية، وقد تمكن من تحقيق هذا الهدف وعايش نشوة انتصاره، قبل أن يخطفه الموت بضعة أيام بعد تنصيب الرئيس الجديد..