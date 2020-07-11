المتهمون في قتل المحامية أمام الجهات القضائية

مثل أمس 6 اشخاص منهم 3 متهمين في ارتكاب الجريمة التي هزت الرأي العام الأسبوع الفارط بإزهاق روح المحامية “طرافي ياسمين” البالغة 28 سنة وخنق مرافقها المتواجد في حالة صحية حرجة في الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين عين بسام وبئر غبالو بالبويرة ، حيث وقف المتهمون الثلاثة و 3 شهود في هذه القضية أمام وكيل الجمهورية لعدة ساعات ولا تزال لحد كتابة هذه السطور جلسة الاستماع متواصلة ومن المنتظر أن يتم تحويلهم للمثول أمام قاضي التحقيق أين يتوقع صدور أمر إيداع المتهمين الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وتكوين جماعة أشرار وهي وضعية هؤلاء المتهمين الذين تم توقيفهم ليلة ارتكاب الجريمة من طرف مصالح الدرك الوطني بعين بسام .

احسن مرزوق