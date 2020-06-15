المتغربون وسقوط أصنام الحضارة الغربية

بقلم: صالح عوض

فيما تحطم الشعوب في أمريكا و بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا أصنام الحضارة الغربية في واحدة من أنبل مظاهر صحوة الضمير الإنساني.. تواصل الإدارة الأمريكية تخبطها في العنف ضد الأبرياء في الولايات المتحدة، وعتوها وإصدارها لقرارات العقوبات والاعتداء على مقدسات الآخرين خارج الولايات المتحدة معبرة عن أصالة كيانها العنصري..

أنبل ما وصل إليه الإنسان في مسيرته الإنسانية أن يلتفت إلى رموز كيانه السياسي الحضاري فيعيد إليه النقاش والجدل ليكشف عنه القداسة ويفضح أمره ويعلن انحيازا تاما للإنسان حيث هو إنسان.. كم تمنيت أن ينهض الناس في بلادنا قديما وحديثا بتهديم الأصنام ورموز العبودية من الميادين ومن مناهج التعليم فلا نرى آثرا لفرعون وطاغية.

ولعل هذه النهضة الإنسانية أعظم ما صدر من الغرب في تاريخه البشري على صعيد الانتصار للقيم الإنسانية ولعله أيضا من أعظم ما صدر عن الإنسانية عبر التاريخ.. ورغم انه جاء متأخرا كثيرا إلا أنه عظيما يسير في سياق نهضتنا الإنسانية حيث طوح محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأصنام العرب وأسقط نظم الاستبداد الاقتصادي القائم على الربا ووضع الآليات المتقنة للقضاء على الرق والعبودية..

المتغربون:

وفي حين يدين الضمير الإنساني في الغرب جوهر هذه الحضارة والقاعدة الوجودية لها على اعتبار انها قامت على نهب الشعوب واستعبادهم وعلى العنصرية والجريمة نجد المستلبين حضاريا من أبنائنا الذين تغربوا في أرواحهم لازالوا عبيد الولاء والانتماء لحضارة عرجاء يبرؤونها من جرائمها ضد أمتهم أو على الأقل يتهربون من ذكر جرائمها.. ويتصدون لكل من حاول تجريم جرائمها.. فيما يسارعون لشيطنة أمجاد أمتهم.

فها هي تماثيل ملوك أوربا ومؤسسي أمريكا تلقى في البحار وتدوسها الأقدام.. وينتفض الكتاب والمفكرون الغربيون بل وسياسيون لكشف المستور وكيف بنت الإدارات الغربية الاستعمارية نهضتها المادية على جرائم منظمة جعلت من الإنسان السلعة الأساسية وبذلك تتم تعرية الأسس الفلسفية والمادية التي قامت عليها الحضارة الغربية.

ولعلها مناسبة ضرورية لعودة الوعي من قبل نخب جرفها الانبهار بظاهر الحضارية المادية فانخدعت بالشعارات حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ولم تدقق في مسيرة الجيوش والصناعة ورأس المال وعلى حساب من قامت.. وهنا لا يقتصر الأمر على الأنظمة الرأسمالية فاقعة اللون بل ان الأمر يتعداها الى الفلسفة الاشتراكية الغربية الوجه الآخر في العملية الضخمة حيث كانت تعتبر ان البرجوازي الأوربي خير من البربري المتخلف في شمال إفريقيا وبررت للمذابح في الهند الصينية كضرورة لتقدم الحتمية التاريخية بانتصار البرجوازية على أوضاع الشعوب المتخلفة حسب زعمها فكانت الحروب والمجازر والكوارث.. لقد انبعث مشروع الاستعباد من الشمال ليتمدد بعنف نحو الأمريكيتين لتقوم أعظم دولة في العصر الحديث على جثث الأبرياء ومقوماتهم الإنسانية و إزاحتهم من الحياة.. فكيف تم استلاب نفر من أبنائنا ليصبحوا في كثير من الأحيان حربا ضد هوية شعوبهم وسبل نهضتها بل وأكثر من ذلك يصبحوا في أحيان ما طابورا خامسا مهمته تهديم قلاع الأمة من الداخل.

بعد الآن ليس مقبولا ان يستمر الاستغفال والغباء في ساحة المثقف العربي.. ففي حين نجد مفكرين أوربيين يكشفون سر حرب الإدارات الاستعمارية لاسيما الفرنسية على اللغة العربية على اعتبار أنها كانت لغة جامعة لمنطقة واسعة اقتصاديا وكانت لغة التجارة النشطة في مساحة جغرافية مترامية.. فاتجه المستعمرون لتحييد اللغة العربية بعد ان سيطروا على قنوات التجارة في بلاد العرب والمسلمين.. ووضعوا البرامج والخطط لعزل اللغة عن الهوية الحضارية، ثم هجموا على اللغة بدعاوى كثيرة كررها بعض المثقفين بلا وعي.

لقد اسقط الضمير الإنساني تمثال كريستوفر كولمبوس وجورج واشنطن وتجار العبيد في بريطانيا وملوك الحروب العنصرية في بلجيكا وفرنسا وايطاليا فهل آن الأوان للمتغربين في بلاد العرب والمسلمين ان يدركوا ان كل ظهر لهم من فلسفة الحضارة الغربية لم يكن إلا خديعة تخفي جوهرها العنصري.. فليس أقل من هتافات الأحرار في العواصم الأوربية والأمريكية انحيازا للإنسان والقيم الإنسانية.

العنصرية:

بماذا يمكن ان نسمي تحركات أمريكا في بلادنا العربية بعد مسيرة الاستعمار الطويلة؟ هل هي الشرطي القيم الوصي على وطننا العربي وعالمنا الإسلامي؟ وبماذا نسمي الطيعين الملتزمين بقراراتها المتعلقة بوطننا العربي وعالمنا الإسلامي؟ هل هم عبيد؟ وهل لديهم أرقام في سجلات او حظائر جديدة تختلف شكلا وليس مضمونا عن أولئك المظلومين الذين ساقتهم من إفريقيا عبر المحيطات ليكونوا عبيدا بعد أن أثخنت فيهم قتلا وإذلالا.. انها العنصرية التي تتحرك في اتجاهات متوازية تقدم برامجها لتصفية القضية الفلسطينية إمعانا في قهرنا المعنوي من خلال ما أطلقت عليه صفقة القرن وتحويل القدس العربية الى عنوان جديد وتستنزف أموال الأمة وتثير بين أقطارها التناحر وتفرض على بلداننا الحصار تلو الحصار تقتل أطفالنا وشعوبنا بالملايين.. وتقف معها الدوائر الاستعمارية ولوبيات الرأسماليين المتوحشين والدول الباحثة عن بعض الغنيمة فماذا يمكن ان نطلق على هذه العملية!!؟

إشارات الانهيار:

لا يختلف اثنان على تقدير الموقف الأمريكي داخليا وخارجيا بأنه يمر بمرحلة من عدم الثقة وارتباك في الأداء يمثل خطورة حقيقية على طبيعة الإمبراطورية الأمريكية ومكتسباتها الإستراتيجية.. فهاهي ولايات أمريكا تنتفض وتحرق صيغة العلاقة بين الحكام والمواطنين وتدعو لقوانين وفلك مختلف لحياة تليق بتحطيم الاستعباد والعبودية وثقافتهما فهل هذه الإدارة مؤهلة ان ترسي معالم الاستقرار في “الشرق الأوسط”؟ لا يخفى أن ما تحاوله الإدارات الأمريكية إنما هو إنجاح عملية نصب واحتيال تضمن من خلالها على الأقل مؤقتا استقرار الكيان الصهيوني.. ولكن دونما ضمانات حقيقية رغم ان الوضع الفلسطيني الرسمي منهار وهزيل ومستعد ان يقدم للأمريكان ضمانات كثيرة.

في مواجهة أزمتها الداخلية والخارجية تحاول تحريك أداوتها في العالم لإثبات حضورها السياسي والاستراتيجي مجددا بعد تلقيها اهتزازات داخلية خطيرة بعد كورونا والفوضى الداخلية وتلقيها ضربات حقيقية في أكثر من مكان لاسيما العراق وأفغانستان.. انها تريد ان تضع ضمانات استقرار “إسرائيل” وأمنها ولعل هذا هو المناخ الضروري الذي تريد استغلاله من اجل صفقة القرن.

وفي إطار سياسة الاستدراك حاولت أميركا تحشيد بعض الدول العربية في حلف ناتو عربي ففشلت باعتراف الجنرال زيني وعملت على تحشيد عشرات دول العالم بالإضافة لدول الخليج في وارسو ففشلت لان أوربا لا تريد فتح جبهات قتال تستنزف إمكاناتها بعد ان عادت كثير من دولها دولا إقليمية محدودة الطموح.

في محاولة لرصد الظواهر السياسية وخط سير الإدارة الأمريكية الاستراتيجي في جملة قضايا الكون يدرك المرء ان هناك انحدارا واضحا ما بعد القمة التي بلغتها الإمبراطورية الأمريكية عشية انهيار الكتلة الاشتراكية في 1989.. أحس صانع القرار الأمريكي بان الصراع الخطير انتهى لصالح الامبريالية الأمريكية فبلغ الإحساس بالزهو مبلغه لتندفع القوات الأمريكية في ان واحد لاحتلال بلدين مسلمين أفغانستان والعراق بقوة طاغية.. وبعد ما يقارب 30 عاما نتساءل: ماذا جنت الولايات المتحدة الأمريكية؟ اي خرائط استطاعت تغييرها؟ هل استطاعت الحفاظ على تلك اللحظة التاريخية في تفردها على صعيد الكون؟!! وهذا هو السؤال الأخطر.. فلئن كان مبررا هزيمتها في فيتنام لسبب وقوف دول عظمى مع فيتنام فما هو تبرير هزيمتها في العراق وأفغانستان؟ لقد كانت الهزيمة في أفغانستان والعراق اخطر الإشارات الخارجية بانهيار الإمبراطورية الأمريكية.

لم يتوقع واضعو الإستراتيجية الأمريكية في المشرق العربي ان انهيارات مريعة ستلحق بهم في سنوات قليلة رغم كل الأجواء المساعِدة للهجوم الأمريكي وعنفه على الأمة، فبعد ان اقتحمت الجيوش الأمريكية بغداد واستطاعت توجيه ضربة عنيفة الى أقوى الجيوش العربية.. فما كان العراق- كما وصفه لها العملاء والأدلاء والحلفاء – سهلا بل كان العراق منذ اللحظة الأولى ثورة ومقاومة قل نظيرها كما وصف جنرالات الاحتلال الأمريكي حيث بلغ معدل الأعمال العسكرية أكثر من ألف عمل يوميا حول العراق جحيما للجيوش الأمريكية..

جاء ترمب على نهاية المرحلة متفاجئا ان الإدارة الأمريكية أنفقت على هذه الحروب أكثر من 7 تريليون دولار (7 آلاف مليار دولار) الأمر الذي ألحق بالخزينة الأمريكية عجزا متفاقما وألحق بالمؤسسات المالية أضرارا بالغة نتج عنها ما كاد يشبه الكساد العظيم اذ اتجهت كثير من البنوك إلى الإغلاق بعد ان أعلنت إفلاسها وكذلك كان حال شركات العقار في ظل ارتفاع قيمة الضرائب على المواطن الأمريكي.

وقف ترمب وهو من طبقة الاقتصاديين المعتمدين البنوك والعقارات ليقول بوضوح ان الادارات الأمريكية السابقة لم تكن تدافع عن مصالح الولايات المتحدة إنما عن مصالح قطاعاتها الاقتصادية “المجمع الصناعي الحربي الأمريكي وشركات النفط”.. وأعلن ترمب ان أمامه هدفا محددا وهو إزاحة الديون عن الخزينة الأمريكية عن طريق آخر غير ذلك المعتمِد على ارتفاع قيمة الضريبة وتساءل بوضوح: “كيف يمكن ان نقوم بأعمال حربية للدفاع عن دول الخليج العربي ونستعيد الكويت من صدام حسين ونعطي الكويت للكويتيين؟ لقد كان من المفترض ان نحصل على 50 بالمائة من نفط الكويت لمدة خمسين عاما”.”كيف ندافع عن السعودية ولا نأخذ ما نستحق لما نقوم به”

هنا أصبحت الإستراتيجية الأمريكية تسير بنحو مختلف تماما حيث أصبح استرداد الخسارة أهم هدف أمام القيادة الأمريكية الحالية فوقّعت الصفقات الضخمة مع السعودية وقطر والامارات وسواهما تحت سطوة التهديد بالملاحقة والعقاب (قانون جاستا) ووجدت ضرورة الخروج من ملفات الاشتباك الذي سيلحق بها خسائر مادية فادحة كما هو الملف السوري وأبقت على تواجد رمزي فيه وطالبت الولايات المتحدة دولا عربية بدفع أربعة مليارات دولار لدعم المجموعات المسلحة الموزعة في شرق الفرات والتنف.

لقد أصبح واضحا تماما ان الإدارة الأمريكية تنسحب شيئا فشيئا من الملف السوري مع محاولة دفع السوريين الى الالتزام باشتراطات سياسية وتكوينية عديدة أهمها التخلي عن دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية وعدم السماح ان تكون سورية موئلا للمقاومتين وعزل سورية عن ايران.. فلم تنس الإدارة الأمريكية ولا الكيان الصهيوني ان سوريا هي البلد العربي الوحيد الذي فتح بلاده لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية واللبنانية فيما تخاذل او جبن او تآمر آخرون عليها واتهموها بانها “حركات إرهابية”.

الروس وأمريكا:

وفي إشارة لتوسع جبهة النزف من هيمنة الإمبراطورية الأمريكية تأتي تطورات العلاقة الإستراتيجية بين الروس والأمريكان وفي إطار التفاهمات الإستراتيجية الكبرى جاء تدخل الروس ومن العبث تصور ان الروس جاءوا لدعم الدولة السورية وفقط فمثل هذا الكلام لا يقول به إلا السذج من الناس.. لابد من الانتباه إلى ان روسيا لا تخلّ بالتزامها بوجود “دولة إسرائيل” فالروس أول من اعترف بإسرائيل وان كانت روسيا تدعو لحل الدولتين وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة والضفة الغربية والجولان إلا أنها لا تسمح بتجاوز ذلك ابدا ويمكن الإشارة إلى ان الروس أكثر ضامنين لوجود إسرائيل في حين يمكن القول ان الغربيين هم أكثر الضامنين لدور إسرائيل في المنطقة والإقليم.

استطاع الروس إدارة علاقة مع الأتراك إلى حد بعيد شملت منظومات صواريخ اس 400 الأمر الذي يقابله تخبط في إدارة أمريكا لعلاقاتها بتركيا.. بل ووصل امر الروس ان يوقعوا صفقات سلاح متطور مع قطر لإحداث توازن مع السعودية ويوقعوا اتفاقيات بخمسين مليار دولار مع إيران للاستثمار فيها.

الان مع كل هذا التقهقر الاستراتيجي الخارجي تعيش المجتمعات الغربية والأمريكي في مقدمتها أزمة مع ضميرها ووعيها التاريخي.. ليس فقط لان ولايات في أمريكا أصبحت قيد الانفصال او لان الاتحاد الأوربي أصابته هزة عنيفة مع كورونا إنما لان وجدان الحضارة الغربية تعرى على عنصرية قاتلة مستبدة تتلطى بشعارات الديمقراطية والحريات ولم يعد ما يمكن الفخر به بمعنى أكثر جلاء فقدان المبرر الأخلاقي والرمزية المقدسة.. فهل كل هذا أصبح كافيا لكي تتحرر قطاعات المتغربين من الانبهار بالحضارة الغربية والصحو وإعادة البوصلة في اتجاه مصلحة الأمة انطلاقا من ثوابتها لعله الوقت المناسب.. والله غالب على امره.