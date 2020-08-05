المتطوعون لتنفيذ البروتوكول الصحي بالمساجد

∙ الإمام عنصر موجه فقط

قال الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، الدكتور بومدين بوزيد، أمس، أن الوزارة الوصية في اعتقاده، ستعول على لجان المساجد والجمعيات الدينية والمتطوعين، لتطبيق البروتوكول الصحي الخاص بالعودة التدريجية للمساجد، في ظل الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كوفيد-19.

حيث أكد الدكتور بومدين بوزيد خلال حديثه مع يومية “الوسط”، أن لجان المساجد والجمعيات الدينية الناشطة في الميدان، ستلعب دون شك دور فعال لتطبيق البروتوكول الصحي الذي يتم التحضير له لضمان عودة تدريجية سليمة للمساجد من جهة، بالإضافة إلى أنهم سيساهمون في خلق لجان تطوعية من جهة أخرى، لتنظيم المصلين وتوعيتهم وإرشادهم، بضرورة إتباع التدابير الصحيحة في هذا الشأن، خصوصا بالنسبة لكبار السن، مشيرا في ذات السياق، أن الإمام مع هذا يبقى عنصر موجه لهؤلاء، لضمان قيامهم بالمهمة على أكمل وجه، في تأكيد منه على أن الإمام لا يستطيع بمفرده القيام بمهمة مراقبة وتنفيذ البروتوكول، وإنما الأمر يتطلب عمل جماعي متكامل، للوصول للهدف المنشود، حتى لا يتسبب إعمار بيوت الله، بنتائج لا يحمد عقباها.

من جهة أخرى، لفت المتحدث، أن العنصري البشري قليل في بعض المساجد المتواجدة بالأحياء، والتي يقتصر عدد موظفيها على اثنين أو ثلاث، من مؤذن وإمام وقائم بأمور المسجد، وفي بعض الأحيان يكون الشخص نفسه، عكس المساجد الكبيرة التي يشتغل بها عدد معتبر من الموظفين، وبالتالي فان الاستعانة بلجان تطوعية أمر لا مناص منه، حتى لا تصبح المساجد بؤر للعدوى.

على صعيد متصل، ثمن الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، قرار الفتح التدريجي للمساجد، من طرف مجلس الأمن، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مبرزا بالمناسبة، ضرورة تعقيم المساجد من الداخل والخارج، مع الأخذ بالتدابير اللازمة والاحترازات الممكنة، بالتنسيق والتعاون والترتيب والتأطير مع السلطات المعنية، لإنجاح هذه المبادرة، والعودة إلى بيوت الله في صحة وسلامة.

وتجدر الإشارة، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بصدد وضع تدابير صحية وقائية خاصة بالمُـصلين في المساجد، على أن تكون مقتصرة على صلوات معينة فقط، لخصتها في عدة نقاط، أولها الوضوء بالمنزل و إحضار كل مصلي للسجاد الخاص به، ودخول المسجد قبل إقامة الصلاة، مع ارتداء الكمامة و احترام التباعد الجسدي بين الصفوف والصلاة في الصحن ان أمكن، إلى جانب إقامة الصلاة بعد الأذان مباشرة مع التخفيف، ومغادرة المسجد بعد الصلاة مباشرة، حيث سترافق هذه الإجراءات، منع استعمال المكيفات، المروحات، و مبردات الماء، ورفع السجاد و المصاحف و السبحات، مع الامتناع عن المصافحة و العناق و الزحام، وتخصيص ميكروفون خاص بالمؤذن و آخر للإمام، مع تعقيم المسجد بعد الصلاة مباشرة، بالإضافة إلى توفير مراقبة بالترمومتر، و استعمال المحلول الكحولي، لمراقبة الوافدين على المساجد، ومنع أصحاب الأعراض المشابهة لكوفيد-19 من دخولها.

مريم خميسة