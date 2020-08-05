المبارز بونابي أكرم … تعرف عليه في هذا التقرير

بونابي أكرم، رياضي صاحب 21 سنة، مبارز في الفريق الوطني الجزائري للمسايفة – اختصاص سيف الحسام –

بدأ مشواره الرياضي في سن مبكر جدا بحكم خاليه مبارزان حيث نشأ عليها أين اكتشف شغفه و موهبته بعد عدة تدريبات من طرف خاله السيد نسيم إسلام برناوي و المعروف بمكلف الإتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية و في المنافسات الوزير السابق للشباب و الرياضة رؤوف سليم برناوي، فالمبارزة هوايته الوحيدة بعد أن الرسم سابقا.

كما صرح أكرم أن هذه الرياضة النبيلة صعبة لكن لم تشكل له عائقا في مساره الرياضي و ذلك بفضل اجتهاده، طموحه و إرادته القوية من أجل النجاح و الظفر بالألقاب في كل المنافسات إذ نذكر منها ما يلي:

– المرتبة الأولى في المنافسة الفردية.

-المرتبة الأولى في المنافسة مع الفرق.

– المرتبة الثالثة في كأس العالم 2016 في المنافسة الفردية و المرتبة الأولى في كأس العالم صنف الشبان في المنافسة مع الفرق 2016.

كالمعروف لا يزال فيروس كورونا يجتاح الجزائر حيث يواصل أكرم تدريباته في البيت من اجل الحفاظ على لياقته البدنية و لكن ليس كالمعتاد في القاعات الرياضية في انتظاره الإلتحاق بها حسب القرار الوزاري الصادر مؤخرا و الذي يراه في محله مما زاد من حماسه و خاصة أن له تحضيرات للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 متمنيا التأهل و الحصول على نتائج مشرفة و لما لا مثل المبارز المجري Aron Szilayi و الذي يراه قدوة له بصفته مبارز استثنائي و له ألقاب عالمية منها الميدالية الذهبية في اولمبياد لندن 2012 و ريو 2016 و هو مؤهل للألعاب الاولمبية طوكيو 2021. كما أثنى أكرم على الفديرالية الجزائرية للمبازرة و التي تسعى لتقديم الأفظل و مساعدة الرياضيين بينما يطالب في قطاع الرياضة مساعدتهم أكثر من اجل تقديم المزيد.

و في الأخير، وجه أكرم نصيحة للرياضيين الشباب بحسن تنظيم و توزيع وقتهم ما بين الدراسة و الرياضة إذ لا يزال يواصل دراسته في المدرسة العليا للرياضة و تكنولوجياتها، كما يتمنى لرفاقه بالفريق الوطني التحلي بالوعي اتجاه هذا الوباء الخطير و اتخاذ كل التدابير الوقائية لحماية الأنفس و القضاء عليه.

ح.ك