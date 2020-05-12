الماكرويون يتربصون بكم

بقلم: الوليد فرج

ما طفى من طرائق مرهقة و طروحات سطحية في تعامل مع موضوع حساس و رئيسي في الدولة وهو وثيقة الدستور يعكس الرداءة التي يعيشها المجتمع و التفاهة التي يتعاوم فيها .

لذا ندعوا النخب إلى العامل مع مشروع الدستور بجدية و موضوعية علمية ، بعيدا عن الرهق و السلبية و العدمية تعاملوا مع دستوركم كتعامل أنجيلكا ميركل مع فيروس كوفيدا 19 ، حين حملته على محمل الجد برزانة و هدوء دون تهويل أو تقليل ، و بثقة في النفس وتواضع بعيد عن أي عُجب أو نرجسية سياسوية ، ولا تتعاملوا مع مشروع دستوركم كتعامل بعض نظراء مع فيروس كورونا فكانوا بين هَلِع أو مستهتر .

الرئيس الفرنسي الذي خرج يرتعد معلنا إن فرنسا في (حالة حرب) ، بينما جاره الانجليزي الأشقر بوريس جونسون فلم يؤمن بالفيروس و المرض حتى رآه جهرة وهو ممدد في غرفة الإنعاش والأشقر الآخر لم يقل استهتار عن حليفه التقليدي ، حتى رأى قوافل الموتى تزداد يوميا ، و انتقم الفيروس الفتاك من تهكم (بولسونارو) عليه حتى رأى أمام عينيه المقابر تهيئ للموتى ببلده البرازيل . ولم يقلع رئيس الوزراء الياباني (سينزو آبي) عن تصابيه بتشبه بتنظيم الألعاب الاولمبية إلا بعد أن صارت رائحة الموت تطغى اليابان و جيرانها .

كونوا كميركل بعيدا عن الانغلاقية في التعامل مع الأشياء. رغم امتلاك بلدها لواحد من أقوى الأنظمة الصحية لأنها كانت تبث الثقة في خطابها بعيد عن أي شوفينية أو تكبر أو غطرسة

تعاملوا مع دستوركم باعتباره وثيقة هل ثالثة أثافي قيام دولتكم ، بعقلانية و نضج تنالوا احترام الآخر المغاير المضاد قبل المؤيد المدعم .

تتخيلوا أن ميركل قدرت بعقلها السياسي العالي التقدير أن يشهد لها ألد وأشد معارضيها ، حين صرح بأنه سعيد بوجود قائدة مثل ميركل .. وهو نفسه الذي الذي قصفها سنة 2018 معارضا سياسة استقبال اللاجئين بقوله لم اعد استطيع العمل مع هذه المرأة إنه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.

إن العملية العقلية ابنة بيئتها و البيئة العامة أن كانت غير قابلة لإنتاج بنى فكرية سليمة و بناءة …اصنع بيئتك الخاصة .