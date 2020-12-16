الماس: بافلز لم يرد على اتصالاتنا و”الكاف” تكيل بمكيالين

ج.ن

بدى عبد الناصر ألماس، رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، غضبه من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القاضي بإعادة مباراة إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، أمام نادي بافلز البنيني بدوري أبطال أفريقيا، وقال ألماس في تصريحات للتلفزيون الجزائري مساء امس: “صراحة لم نفهم لحد الآن سبب إصرار الاتحاد الإفريقي على إعادة المباراة، رغم أن بعض الفرق حدث معها نفس الأمر، وتأهلت على البساط”، وأضاف: “رغم حرصنا على احترام جميع الشروط المفروضة من قبل الاتحاد الإفريقي، إلا أنه رجح كفة الفريق البنيني وقرر إعادة المباراة، متحججا بمخطط الرحلة الشاق الذي كان عبر باريس”، وتابع ألماس: “بعد صدور قرار الإعادة، باشرنا تحركاتنا لإيجاد مخطط جديد للرحلة ونجحنا في ذلك في ظرف وجيز، وقمنا بمراسلة النادي البنيني، لكننا لم نتلق حتى الآن ردا بشأن موعد قدومه”، من جهة أخرى، اعتلى نادي مولودية الجزائر، صدارة البطولة المحترفة الأولى إثر فوزه امس أمام ضيفه أولمبي المدية (3-0)، في اطار لقاء متأخر عن الجولة الثانية من عمر المسابقة، وسجل ثلاثية مولودية الجزائر كل من سامي فريوي في الدقيقة (7)، وبلال بن ساحة في الدقيقة (12)، وعبد الحق عبد الحفيظ في الدقيقة (59)، وبذلك ارتقى العميد إلى صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط إلى جانب وفاق سطيف بالتساوي في كل شيء.