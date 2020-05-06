المؤسسة العسكرية: “الإستراتيجية المتبناة من قبل الدولة لمواجهة الوباء جنبتنا سيناريوهات مأساوية”

أكدت المؤسسة العسكرية، أن الإستراتيجية المتبناة من قبل الدولة، جنبت البلاد والعباد تفاقم الوضع وخلصته من سيناريوهات مأساوية كانت ستعرض الأمن الوطني لأخطار وخيمة.

وأضافت المؤسسة العسكرية في افتتاحية مجلة “الجيش”، التي صدرت اليوم الأربعاء، إن الوضع مثلما أكده رئيس الجمهورية، ظل تحت السيطرة، بفضل الإجراءات الجريئة والمساعي الحكيمة والتدابير الصارمة التي تم اتخاذها من قبل السلطات العليا للبلاد.

وأبرزت “الجيش”، أنه ما كان لهذه النتيجة أن تتحقق لولا تكاتف جهود جميع الأطراف وفي قطاعات عدة لمواجهة هذا الوباء، مضيفة أنه بالرغم من طابعه المفاجئ وانتشاره السريع، إلا أن الإرادة الفولاذية والتسيير المحكم للأزمة الصحية، صنعت الفارق وأنقذ البلاد من أخطار هي في غنى عنها.

وأكدت المؤسسة العسكرية، أن كل هذه المعطيات منحت لبلادنا بداية انطلاقة حقيقية جديدة سبق لرئيس الجمهورية أن وعد بها، لافتة إلى أن الأزمة الصحية، أثبتت أهمية الدور الذي يقوم به موظفو قطاع الصحة في سبيل إنقاذ الأرواح والحيلولة دون تفشي الفيروس القاتل.