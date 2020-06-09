“المؤسسات مطالبة بالتأقلم واستئناف العمل الاقتصادي”

* لا يمكن أن نبني اقتصادا و نحن نفكر بطريقة قديمة

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو”، محمد سامي عقلي، أمس، أن المنتدى قلب صفحة حداد، وهو اليوم يعيش عهدا جديدا، برجال مال و أعمال شرفاء مخلصين وشركات نظيفة، معتبرا أن من يقول أن زمن “الأفسيو” انتهى، إما لا يريد أن يسمع الحقيقة، أو لا يريد أن يراها، خاصة وأنها اليوم تنتهج سياسة الفعل لا القول، واضعة صوب أعينها مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، للنهوض بالاقتصاد الوطني.

أكد عقلي، لدى نزوله ضيفا على بلاطو قناة النهار، وقوفه إلى جانب الشعب الجزائري والسلطات العمومية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، دون التشكيك في أن العمل الاقتصادي من أولى أولويات الأفسيو، بعيدا عن السياسة، منوها بالمناسبة، أن المنتدى أمام معركة استعادة ثقة، والتي تعد البنية التحتية للاقتصاد ككل، خصوصا أن الخوف من التورط حسبه، جعل كل مؤسسات الدولة تتوقف.

كما دعا ذات المتحدث، المؤسسات إلى التعايش والتكيف مع كورونا، والرجوع إلى العمل الاقتصادي، والخروج من هذا الحجر الصحي، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية، لتفادي انتشار كوفيد-19 في أوساط العمل، مضيفا أن كورونا فرصة لا يجب تفويتها، لنا جميعا للتغيير والخروج من التبعية.

وفيما يخص بناء اقتصاد جديد، أفصح نفس المصدر، أننا لا يمكن أن نبني اقتصاد مستقبلي جديد، ونحن لازلنا نفكر بالطريقة القديمة، وبالتالي وجب علينا العمل رفقة أهل الاختصاص، للقضاء على بواطن الضعف والهشاشة في اقتصادنا، مع التركيز على نقاط قوتنا الاقتصادية، لضمان تغيير جذري سريع، يواكب متطلبات السوق العالمية، مؤكدا بالمناسبة أن النموذج الاقتصادي المعتمد على المحروقات والصفقات العمومية، هو اقتصاد فاشل لا يمكن أن نبني عليه مستقبلنا.

الوقت يداهمنا على الجزائر الإسراع في بناء منظومة اقتصادية جديدة

وشدد رجل الأعمال الشاب، أن الوقت يداهمنا، وعلى الجزائر الإسراع في بناء منظومة اقتصادية جديدة، على أسس صحيحة، وهذا لن يكون- على حد تعبيره- إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وقرارات شجاعة وجذرية، مرفوقة بقوانين واضحة، وتسهيلات مشجعة، موضحا أن مشكل نقص السيولة، دليل دامغ على أنه ليس لدينا القدرة على مواجهة أزمة أخرى، بعد كورونا، مبرزا في ذات السياق، أن بناء اقتصاد ناجح مرهون بنجاح خطة عمل الحكومة، في شقها الاقتصادي.

وحول تغيير القوانين وتحيينها، كشف عقلي، خلال برنامج” 52 دقيقة اقتصاد”، أن ليست كل القوانين يجب أن تغييرها، بل يجب توضيح وتصويب بعضها فقط، فمثلا قانون الاستثمار 2006، كان متوازن لكن 11 بند من بنوده لازالت لغاية اليوم، لم تصدر مراسيمها التنفيذية، ونصوصها التنظيمية، وهذا أمر لا يعقل، ومنه سن قوانين جديدة حسبه، يلزم أن تتبعها وترافقها نصوصها التنظيمية، لضمان تطبيقها على أرض الواقع، كي لا تبقى حبرا على ورق.

السيادة خط أحمر والتمويل البنكي بديل متاح

من جهة أخرى، ثمن رئيس منتدى” الأفسيو” قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتمويل الغير تقليدي، معتبرا إياه قرار جد صائب، لأن الاستدانة الخارجية في نظره، حل سريع، لكنه يضع سيادة البلاد في خطر، ومسألة السيادة خط أحمر، في حين أن التمويل غير التقليدي، يساوي التضخم.

وفي نفس الصدد، أضاف عقلي أن هناك حلول أخرى، يمكننا اللجوء إليها، كالتمويل بنكي، لدعم مشاريعنا الاستثمارية، مشيرا أن المؤسسات الناشئة هي مستقبل الجزائر، والشباب الجزائري، لكن ليس لوحدها، داعيا السلطات العليا بالمناسبة، إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار، من خلال تقديم مختلف التسهيلات، بداية بتحرير الاستثمار، ورفع القيود البيروقراطية، ورقمنة القطاع وإصلاح المنظومة البنكية، مع تقديم امتيازات مستقطبة لرؤوس الأموال الجزائرية والأجنبية، مذكرا بالمناسبة بأن منظمته قدمت 30 اقتراحا لبعث نموذج اقتصادي جديد.

السوق السوداء هي الداء والدواء في نفس الوقت

وبالحديث عن السوق السوداء، قال ضيف قناة النهار، أنها حقيقة مرة، وخطر حقيقي يهدد اقتصادنا، وبالتالي الجزائر مطالبة في الوقت الراهن، بالإسراع في إصلاح المنظومة البنكية لاستقطاب الكتلة النقدية من السوق الموازية التي قدرها ما بين 60 إلى80 مليار دولار، مضيفا أن بعث ديناميكية اقتصادية وفتح المزيد من شبابيك البنوك الإسلامية من شأنه، أن يضمن استعادة هذه الكتلة التي ستسمح بدورها بتمويل الاقتصاد، وإخراجه من أزمته التي سببها انهيار أسعار النفط، ووباء كوفيد 19 العالمي.

في الأخير، حيا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أفراد السلك الطبي والشبه طبي على المجهودات التي بذلها ولازال يبذلها، منذ بداية انتشار وباء كورونا إلى يومنا، واصفا إياهم بـ “الجنود البيض”.

اتفاقية بين وزارة السياحة و”الأفسيو”

أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسن مرموري، أمس، على مراسم إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة، ومنتدى رؤساء المؤسساِت FCE، لرفع من قدرات إنتاج الأقنعة الواقية.

وأفاد بيان للوزارة، أن هذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى تجنيد وسائل وقدرات المؤسسات المنتمية، لمنتدى رؤساء المؤسسات، قصد توفير المادة الأولية لصالح غرف الصناعة التقليدية والحرف، للرفع من وتيرة إنتاج الكمامات، وهذا للمساهمة بقوة في المجهود الوطني للوقاية، والحد من تفشي هذا وباء كورونا.

حيث أوضح ذات البيان، أن الاتفاقية الممضاة، جاءت في إطار توحيد وتظافر الجهود للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، وتجسيدا لمخطط قطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، في توفير الأقنعة الواقية.

مريم خميسة