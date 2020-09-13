المؤسسات الجامعية بالغرب والشرق تؤكد جاهزيتها لإستئناف النشاطات البيداغوجية حضوريا

أكدت المؤسسات الجامعية بالغرب والشرق جاهزيتها واستعدادها لإستئناف النشاطات البيداغوجية حضوريا بدءً من يوم 19 سبتمبر المقبل.

أكد مديروا المؤسسات الجامعية بالندوتين الجهويتين للغرب والشرق جاهزيتهم واستعدادهم لإستئناف النشاطات البيداغوجية الحضورية بدء من الـ19 سبتمبر المقبل.

وكشفت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، أن نور الدين غوالي، الأمين العام للوزارة ترأس يوم أمس السبت اجتماعا للندوة الجهوية لرؤساء المؤسسات الجامعية بالغرب عن طريق التحاضر المرئي عن بعد.

وترأس في الفترة المسائية من نفس اليوم إجتماعا للندوة الجهوية للمؤسسات الجامعية شرق، وذلك لتقييم استقبال طلبة الدكتوراه وطلبة المساتر 2 وسنوات التخرج في بقية التخصصات الأخرى بالمدارس العليا والمدارس العليا للاساتذة.

وقد جرى خلال النقاش الثري والمتنوع وتم الإستماع فيه لكل مديري المؤسسات الجامعية بالندوتيتي.

وتم خلال الإجتماع تقييم استئناف النشاطات البيداغوجية في الفترة من 23 أوت إلى غاية 9 سبتمبر 2020.