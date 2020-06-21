المؤرخ وشاعر القبيلة

بقلم: أحمد قصوري

في مقال الأسبوع الماضي، مهّدت بكلام عن الهوية، وكان في نيتي أن أقترب من الموضوع الذي يشغلنا، وهو أصل سكان شمال إفريقيا. بيد أن هذا الموضوع لم يحن وقته اليوم أيضا، إذ مع التقدم في الكتابة، راحت أفكار أخرى تفرض نفسها وتزاحم، وقد قدرت أنها فعلا ضرورية لفهم السياق العام الذي نوده كخلفية لموضوعنا الرئيسي الذي ذكرت. فهنا إذا عرض لمواقف لها دلالاتها، لفهم علاقتنا بالتاريخ…

أصحاب الشرعية..

في سنة 1984، استولت على المسئولين فجأة حُمّى، اسمها ” الذكرى الثلاثون لاندلاع الثورة “. وانطلق النشاط، وانطلقت الحركة، يقودها الحزب العتيد، ومعه الإدارات المحلية، والمنظمات الجماهيرية. تظاهرات، وجري، وألوان، في كل ولاية، وفي كل مدينة، لإحياء الذكرى. هي في الغالب، أنشطة سطحية على كل حال، لا جديد فيها.. لكن ما دامت الدولة هي التي تحتفل، فإن السطحي يصبح لبّا، ولا أحد يطرح الأسئلة الحقيقية. والناس طبعا، والوصوليون منهم بالأخص، والمرتزقة، يتدافعون حول أي شيء، ويهللون، نفاقا من أجل منفعة، أو لمجرد ملء الفراغ..

وكنا نرى إذا، شاحنات في كل مكان، وعمال يجْرون من رصيف إلى آخر، ويُعلقون المصابيح الملونة، والأعلام، ويعيدون طلاء الواجهات، وجذوع الأشجار، ولافتات بشعارات متنوعة تملأ الشوارع. وهناك محاضرات أيضا. المحاضرات التي كانت تُلقى في هذه المناسبات، قلما تجذب إليها الاهتمام.. لأنها عبارة عن نشاط شكلي ضمن الديكور العام، مثل موائد الطعام والشراب المصاحبة للعرس، والبارود، والفانتازيا.. ثم أن المحاضرة نفسها استبيحت آنذاك ـ ولا زالت ربما ـ لمن أراد..مادام الكلام كله مكرر، ولا يحتاج إلى كثير عناء لجمعه، ولا إلى موهبة لإلقائه..لذلك ترى الأجساد جالسة تمد الآذان في الظاهر، لكن الأذهان غائبة، والعيون شاخصة، لكنها تنظر إلى الداخل، ثم ينتهي كل شيء بمنح أوسمة، وهدايا، وزيارة للمقابر، وإعادة دفن الرفات، نعم، في كل مرة لابد من رفات يعاد دفنها.. كل هذا المهرجان كان لديه اسم: “غسّالة النّوادر” (1)، هذا هو التعبير الشعبي المتداول آنذاك (وقد تفرجنا على مسرحية في هذا الموضوع، وبالعنوان ذاته، في نهاية الثمانينيات..) . فبمجرد أن تنتهي “الفيشطة”، ينصرف الجمع، ولا أثر هناك.

المهم أن الشيء الجديد في تيزي وزو في ذلك العام (1984) أن المحاضر، مؤرخ معروف، هو محفوظ قداش.. كنتُ حينها أستاذا بالمعهد التكنولوجي، وذهبت إلى دار الثقافة في وسط المدينة، مكان المحاضرة. وجدت المدير (الممثل سيد أحمد أقومي) عند الباب يذرع الأرض في قلق وينظر في ساعته وينفخ:

ـ المُحاضر على المنصة ينتظر.. ولا أحد تقدّم إلى الآن..

وأنا اغتنمت الفرصة، وتحدثت قليلا مع محفوظ قداش في القاعة، ثم بدأ المدعوون في التوافد، فُرادى، ومثنى، وجماعات. أغلبهم من السلطات المحلية طبعا، ومناضلو الحزب، وقدماء المجاهدين، ومعهم أطفال !!؟؟. انتهى المحاضر من كلامه وجاء دور المناقشة. وعند إحدى النقاط الخلافية (وكانت تتعلق فيما أذكر، بمدى إسهام مصالي الحاج في تهيئة الطريق إلى تفجير الثورة)، قفز واحد من قدماء المجاهدين إلى مقدمة المنصة وهو يشير بأصبعه في اتجاه المحاضر كأنه يسدد فوهة مسدس، ويقول:

ـ أنا الذي سأعلمك التاريخ.. أنا صنعت هذا التاريخ كله بدمي وبأعصابي،…في الوقت الذي كنت أنت طالبا تدرُسُ في الجامعات الفرنسية !!

ثم استدار إلى الحاضرين، واسترسل في خطابه الحماسي، بصوت متهدج، من شدة الانفعال. كان الكلام كله عن الصراع الذي كان بين الجبهة، والمصاليين، وعن الاقتتال بينهما، وعن خيانة مصالي ـ بحسبه ـ للوطن..الخ..طبعا لم يقاطعه أحد. أما محفوظ قداش، فقد أسند خده إلى كفه، وراح يتابع ما يجري، من مكانه على المنصة، باستغراب صامت..

وفي نهاية مداخلته، حاول المجاهد ـ مرة أخرى ـ أن يعرّج، على المُحاضر ليسدد له ضربة أخيرة، ويجهز عليه (معنويا)، لكن الحاضرون تدخلوا، وأجلسوه، وتم احتواء الموقف..

أثناء وجبة العشاء تحدثنا، محفوظ قداش وأنا، عن كتابه “الجزائر في التاريخ القديم” الذي كنت قد قرأته، وأفادني كثيرا في تحضير بعض الدروس، وأبديت له رغبتي في نقله إلى اللغة العربية، ووافق (وأنا بعد ذلك، شرعت فعلا في الترجمة، لكن بعد وقت قصير، تلقفتني الخدمة الوطنية فجأة، فتوقف كل شيء)، قلت له ونحن نجلس في الصالون حول فنجاني قهوة، بعد فراغنا من وجبة العشاء، في فندق لالا خديجة:

ـ يُحزنني كثيرا، يا دكتور، أن تعود إلى العاصمة غدا، وبقلبك غصّة بسبب ما جرى في القاعة. وقال هو بشبه ابتسامة:

ـ أبدا..تعلمت أن أتوقع الأسوأ في هذه المناسبات، ولم يعد يفاجئني شيئا…

وأنا استرسلت، في انتقاد سلوكيات بعض مسؤولي الحزب في ذلك الوقت، وأعضاء منظمة المجاهدين، الذين يشجعون ذلك النوع من الانحراف الذي رأيناه بدل التدخل للحد منه .. لكن قداش التفت إلي وقال:

ـ المجاهد ضحية، في الحقيقة. لقد أوهموه أن الثورة لم تنته، وأن الأعداء يتربصون في كل مكان..إنهم يستمدون شرعيتهم من الشرعية الثورية التي جاء بها هو من الجبل..فكيف لا يشجعونه ؟ وليس بعيدا أنه كان ينظر إلي في القاعة، كما ينظرون هم: أنني مجرد قطعة في الديكور العام. وقد جئت لأتطفل على ميدان هو في الأصل، ميدانهم…

وأنا شعرت بنوع من خيبة الأمل فعلا، وصدمتني مثل هذه الحقيقة..كنت أعتقد أن مؤرخ كبير مثله، هو بعيد عن هذا الواقع بمهاتراته، لأنه في شغل عنه بمهام أكبر تنتظره كمؤرخ، فهو معني ببناء ذاكرة شعب، وترتيبها، وحفظها. فلماذا تزجّ به السلطة في أجواء ليست أجواءه، وفي وسط ليس وسطه ؟

لكن، وفي كل الأحوال، أعتقد أن لقائي ذاك مع الدكتور قداش، كان لحظة فارقة فعلا. لقد اكتشفت أن المؤرخ الذي أمامي، وهو مثقف، يدرك بمهارة، وبوعي خلاق، كيف يتعامل مع المواقف، ويعطيها الوجهة الصحيحة في كل مرة. لاشك أن موقف دار الثقافة ذاك لا يعني له شيئا، مقارنة بمواقف أخرى كثيرة عرف دائما كيف يستل خيوطه منها دون أن ينقطع خيطا واحدا فيها. وهو ينظر إلى ما يجري في المجتمع ويتمل، ثم يعبر بحرية، دون أن ينغمس كلية في حياة الشعب. وبدا لي شديد الوعي بالتحولات التي شهدها المجتمع. وأنا لا أنس أبدا، أنه أول مؤرخ يخترق الطابوهات المنتصبة أمام الكتابة في الحركة الوطنية في زمن بومدين. كان بومدين قد جمع المشتغلين بالتاريخ كلهم في سنة 1976، وراح يملي عليهم توجيهاته في كتابة تاريح الحركة الوطنية والثورة. حينها أعلن قداش صراحة، وبشجاعة، رفضه لهذه الطريقة في التعامل مع التاريخ والمؤرخين.

الباحثون عن العظام..

وأنا رحت أشاهد، كما كان يشاهد غيري، كيف وقع استغلال المجاهدين وأبناء الشهداء وتاريخ الثورة كله، ورموزها، بأقصى درجات الاستغلال وبأقذر الطرق أحيانا. حتى راح الوضع يهدد بانقسام هذا المجتمع انقساما فضيعا، إلى فريقين، فريق من أبناء الثورة، وفريق آخر غرباء عن الثورة.

لقد استمر العزف كثيرا على هذه النغمة البائسة، وتضخمت مع الوقت، خاصة عندما ظهرت في الميدان مجموعة من الانتهازيين، استولوا على منظمات أبناء الشهداء، كما أنشأوا منظمة جديدة تنافسها هي منظمة أبناء المجاهدين. ووقع الزجّ بهذه المنظمات كلها كما رأينا ضمن ماراتون الجري وراء المنافع..

وفي السياق، أردت أن أشير إلى رواية لفتت الانتباه، صدرت سنة 1984، للطاهر جاووت ـ كاتب شاب حينها، تخرج من جامعة باب الزوار، في تخصص الرياضيات، لكن ولعه بالأدب والكتابة قاده إلى الصحافة ـ الرواية عنوانها “الباحثون عن العظام” (2) وصدرت في باريس عن دار “سوي” العريقة (الدار التي نشرت لمؤسسي الرواية الجزائرية الحديثة، مولود فرعون، ومولود معمري، وكاتب ياسين، ومحمد ديب..)، يصور فيها قرية معزولة ومهمشة، في الجبل، تجري الحياة فيها ضمن دائرة مغلقة، فيها الفقر، والحرمان، والفراغ، والرتابة القاتلة. وذات يوم تفطن السكان إلى الوسيلة التي تنهي التهميش وتكسر الصمت الذي حولهم. انطلقوا في رحلة عجيبة، قادتهم إلى في كل الاتجاهات بحثا عن عظام. لأنهم فهموا بأن أية قرية، أو عائلة ليس فيها مجاهدون، ولم يخرج منها شهداء، مآلها الهوان، والضياع. هكذا خرج الناس عن بكرة أبيهم، يبحثون وينبشون الأرض، لعلهم يعثرون على قطعة عظم لأب، أو أخ سقط في ميدان الشرف، ليعودوا بها إلى القرية بسرعة، مبتهجين، لأنهم عثروا على الكنز الذي سيرفع من شأنهم بين الآخرين. وتبدأ المراسيم، ويبدأ الاحتفال بإعادة الدفن ـ وهذه الصورة انطبعت كثيرا في الأذهان وعلى مدى سنين، عندما كان لا يخلو احتفال رسمي من دون تلك الصناديق المربعة، التي يضعون فيها رفات الشهداء، لإعادة دفنها ـ وحتى المسنين في القرية راحوا يتوارون خجلا، مع الشعور بالذنب. بل راحوا يلعنون القدر الذي مدّ في أعمارهم، حتى صاروا عالة على القرية وعلى أنفسهم، بينما استشهد أقرانهم في المعارك، فارتفعت أسماؤهم إلى أعلى عليين. إنهم يشعرون حقيقة، أنهم زائدون عن الحاجة في هذه القرية، وفي هذه الحياة. رواية جاووت، رواية عظيمة، صورت تفاصيل همّ جماعي خلقه جنون الإنسان الذي خانه الوعي، فراح يعبث بتراث شعب بأكمله. إنه تلاعب بمصير ثورة، واستهتار بالقيم، وبالتاريخ، وبالإنسان… الطاهر جاووت، كاتب، وشاعر، تحدى بكلماته كل حدود التعبير وموانعه. قال يوما: “إذا تكلمتَ تموت، وإذا سكتَ تموت، إذا تَكلّم ومُت “. وقد كان أول كاتب يسقط برصاص الإرهاب في سنة 1993. رحمه الله !

الجدل..

وبعد أكثر من سنة من ذلك الموقف في تيزي وزو، وجد محفوظ قداش نفسه، في موقف آخر لا يحسد عليه. في سنة 1986، كان يلقي محاضرة في واحدة من قاعات العاصمة (أضنها الموقار)، وجاءت على لسانه هذه العبارة: ” خلال العهد العثماني في الجزائر، لم تكن هناك وحدة تجمع الجزائريين حول سلطة مركزية، كانت هناك فسيفساء قبائل، وعروش..”

فانتفض مولود قاسم الذي كان في القاعة. واستعر النقاش. مولود قاسم دارس للفلسفة في ألمانيا، وفي السربون، بعد أن تلق قاعدة صلبة من التعليم التقليدي ـ الديني في جامع القرية بمنطقة القبائل، والزيتونة في تونس. ويتحدث عدة لغات، ويتمتع بثقافة موسوعية. لكنه يرفض التخصص، وينجذب إلى النقاش في كل ميادين المعرفة، وخاصة في التاريخ. كان سفيرا، ثم وزيرا، ومن المقربين إلى الرئيس بومدين. لكن مهما كان منصب مولود قاسم، أو ثقافته، أو تخصصه العلمي، فهو قبل كل شيء، وبعد كل شيء، شاعر قبيلة. وشاعر القبيلة يعيش في القبيلة، وللقبيلة، ولا يستطيع أن يتنفس هواء آخرا غير هواء القبيلة، حتى لو كان ملوثا (وأنا من غزية إن غوت..). وقبيلة مولود قاسم هي الجزائر. ومن أجل الجزائر، وعلى مذبح الجزائر يضحي بالفلسفة، وبالمنطق، وبالعلوم جميعا. لكن النقاش العلمي، كما نعلم، لا يعترف بالشعر، ولا بالانتماء. والآن أمامه مؤرخ أكاديمي متحكم جدا في أدواته. وهو جاف، وبارد برودة قواعد العلم التي تعلمها. وهو لن يقبل أبدا أن يضحي بعلمه من أجل القبيلة، بل القبيلة هي التي عليها أن تذعن لقواعد العلم. وهذا فرق جوهري بين الرجلين، وهو فرق لا يمكن سده بالتوفيقات الظرفية. لذلك، يعد الصدام بينهما هو نهاية لأحدهما. والذين حضروا في عين المكان قالوا أنهم شاهدوا مناظرة ثقافية لم يشهدوا أبدا مثلها في الجزائر..وقد انتهت الجولة الأولى لصالح محفوظ قداش.

في نفس الأسبوع جاء مقال السيد مولود قاسم، في يومية المجاهد (بالفرنسية) ناريا، يريد إفحام الخصم بأية طريقة. رجل الثقافة فيه أحس بالحرج، ورجل السلطة طالته الإهانة، فلابد من ترجيح الكفة، وبسرعة، وقبل أن يبرد كل شيء ويصبح مثل “الصّابح” (وهو الأكل المتخلف عن وجبة العشاء).

هكذا انطلق الجدل بين الاثنين حول موضوع واحد: هل الجزائر دولة مستقلة فعلا وذات سيادة، قبل الاحتلال الفرنسي، أم أنها كانت ولاية عثمانية، وحكامها أتراك لا علاقة لهم بالسكان ؟ هو موضوع تاريخي شيق، لكنه يحتاج إلى وقت، وهدوء، وتوثيق، للفصل فيه. وليس خلال نقاش في قاعة محاضرات أو على صفحات جرائد..لكن الواقع هو الذي وقع.

بعد المقال الأول من مولود قاسم، في الملحق الثقافي الذي كان يصدر كل أربعاء في جريدة المجاهد (باللغة الفرنسية) في سنة 1986، جاء الرد من محفوظ قداش في الأسبوع الموالي، وهكذا، على مدار خمسة أوستة أسابيع رحت أتتبع تلك المقالات الشيقة، بلهفة وشغف.

طبعا ليس هنا مجال عرض محتوى ذلك الجدل (وقد نعود إليه حين يتوفر لدينا التوثيق المتصل به). لكن في النهاية، وكان لابد أن تكون هناك نهاية، استمر صاحب الوهم في وهمه ، وزاد صاحب القناعة العلمية تمسكا بنظرته. رحم الله هذين الأستاذين الكبيرين. لقد أخذنا عنهما الكثير.

وأريد أن أنبه هنا، إلى أنني تقدمت مرة إلى مقر جريدة المجاهد أسأل عن سلسلة المقالات التي تبادلها محفوظ قداش ومولود قاسم، فوجدت العامل عند الباب، يطلب مني تسجيل عنوان المقالات وتواريخ صدورها ودون ذلك لا يمكن. وكيف أتذكر التواريخ وعمرها الآن 34 سنة قلت له ؟ وأنا استغربت هذا التعامل من جريدة عريقة يفترض فيها أن تضع أرشيفها في متناول الباحثين لتسهيل عملهم. حكايتي مع الأرشيف قديمة. وعانيت منها كثيرا. منذ عدة سنوات احتجت إلى إتمام دراسة حول أحداث ثورة 1871، في منطقة البويرة التي أنحدر منها، فتوجهت إل مدينة قسنطينة التي جرت فيها محاكمة الثوار الذين شاركوا فيها. ولما استطعت الدخول بعد مشقة، إلى مقر أرشيف الولاية، وجدته في حالة يصعب معها كثيرا استغلاله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:

(1) ـ غسالة النوادر، هي أمطار فجائية، تصب في الصيف في نهاية فترة الدرس، وتغسل معها تلك المساحات المعدة لدرس الحبوب، وهي النّوادر، ومفردها النّادر، وبالأمازيغية (أنّار)

(2) – Tahar Djaout, Les chercheurs d’os, ed. du seuil. Paris 1984.

[email protected]