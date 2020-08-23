المؤتمر المنتهي والجدل المتواصل

بقلم احسن خلاص

اختتم مؤتمر الصومام بداية شهر سبتمبر دون أن تنتهي إفرازاته فقد صاحبه الجدل بين مؤيدين إلى حد اعتباره المحطة التي لولاها لماتت الثورة في المهد وبين معارضين إلى حد اعتباره ردة على الثورة أو انحراف عن أسسها ومبادئها وشرعيتها النوفمبرية وبين هذا الاتجاه وذاك قل ما نجد من حاول تناول الحدث بالتحليل الموضوعي البعيد عن الأحكام والتصنيفات والابتعاد عن القراءات السياسية المحينة التي تجرد الحدث من محتواه وتخرجه من سياقه وتحمله ما لا يطيق. لقد اختلف في موضوع مؤتمر الصومام بكل جوانبه لما أصبح قاعدة لتناطح مشروعين للمجتمع ورؤيتين سياسيين متباينتين متزاحمتين في جزائر اليوم. ولولا هذا التزاحم والتجاذب السياسي لصار مؤتمر الصومام إلى ما صارت إليه محطات مضيئة من تاريخنا من إغفال وتجاهل أو نسيان.

من هذه الاختلافات بل الخلافات ما هو مرتبط بتنظيم المؤتمر ذاته ومنها ما له علاقة بنتائجه السياسية كما أن هناك ما له صلة بما ترتب عنه من صراعات وقيادات ومؤسسات بعده. ينخرط جيلنا في تلك الصراعات تماما كما ينخرط المسلمون اليوم في صراعات الصحابة بعد وفاة النبي حيث دأب القوم على أن يقدموا الذاكرة على التاريخ ويتركوا مجال الخوض في مسائل التاريخ لغير أهلها فتصبح المادة التاريخية المبتورة والمجزأة لعبة في يد الخائضين. ينطبق هذا على مؤتمر الصومام كما ينطبق على جميع الأحداث التاريخية التي عرفتها الجزائر فلا تمر ذكرى إلا وسلت فيها سيوف التناحر السياسي الأيديولوجي.

نحاول الخوض في بعض هذه المجادلات وليس في كلها لعلنا نعثر على مواطن الخلل ونضع الحدث وما تلاه في موضعه اللائق به. فلنبدأ بتسمية بالمؤتمر ذاتها وهي التسمية التي تبناها الخطاب الرسمي دون أن تنال الإجماع فأول من عارض هذه التسمية قبل ظهورها القادة الذين دعوا إليه فقد كانوا في مراسلاتهم يتحدثون عن اجتماع أو لقاء للقادة الرئيسيين دون المغامرة بالحديث عن مؤتمر فهذا الأخير له شروط تتعلق بطبيعة الحضور والتمثيل وحجمه غير أن ما انبثق عنه من لوائح وقرارات تنظيمية وسياسية وتوجيهية يرقى به حتما من مجرد اجتماع إلى ما يشبه مؤتمرا مصغرا بحجة أن عقد مؤتمر كامل الأركان لم يكن متاحا داخل التراب الجزائري في ذلك الوقت. ومع هذا هيمنت التسمية الرسمية وصارت وثيقة أرضية الصومام إحدى الوثائق الرسمية للدولة الجزائرية.

مجال آخر للجدل لا يقل أهمية، يتعلق بالمشاركة والتمثيل، وترتكز هذه المشكلة في غياب أربع أطراف عن المؤتمر تتمثل في المنطقة الأولى ووفد القاهرة والمنطقة السادسة وفيدرالية فرنسا. وإن كان غياب الفيدرالية والمنطقة السادسة لم يثر أي اعتراض من أصحابها فإن غياب اوراس النمامشة والوفد الخارجي ظل تلك القناة التي يتسرب منها شيطان الفتنة وأتباع ما تشابه منه. وإن لم تكن المنطقة الأولى حاضرة بممثليها إلا أنها صارت قضية شغلت بال المجتمعين فانقسام مساعدي بن بولعيد اضاف إليها هما جديدا إلى هم الحصار والقمع الاستعماري الذي ذاق سكان المنطقة ويلاته بفعل تركيز القوات الاستعمارية عليها لخنق الثورة في إحدى معاقلها الرئيسية. كان واجب إخراج المنطقة من أزمتها وتحقيق الصلح بين المتنازعين ضمن أجندة المؤتمرين وقد تولى الأمر وفد من الولاية الثالثة بقيادة عميروش لكن انقسام مجاهدي المنطقة في مواقفهم من قرارات المؤتمر عقد المهمة وأدخل المنطقة في صراعات بين القيادة الجديدة المنبثقة عن المؤتمر وامتدادات احمد بن بله ممثلة في من جندهم علي محساس لمعارضة نتائجه.

أما غياب الوفد الخارجي فقد كان مادة دسمة للجدل، فالمؤكد أن الوفد قد دعي وهذا ما تؤكده مراسلات بين عبان وخيضر في ربيع 1956 غير أن الطريقة التي دعي بها كانت فيها محاولة للتأثير على حرية اختيار ممثليه لأن مراسلة عبان اشترطت من باب الأفضلية أن يشارك في المؤتمر بن بله مع ايت احمد أو مع خيضر وقد كثرت التأويلات بشأن هذا الاختيار فقد قيل إنه مرتبط برغبة بن مهيدي في أن يقدم بن بله توضيحات للمؤتمر بشأن السلاح وعلاقاته مع السلطات المصرية وهناك من ذهب إلى القول، مثل الكاتب بلعيد عبان، بأن الثنائي بن مهيدي وعبان كان يرغب في محاكمته وهو ما جعل السلطات المصرية تنصحه بعدم السفر إلى الجزائر في نظر الكاتب. وهناك روايات أخرى منها تلك التي قدمها بن بله بنفسه وهي أنه انتقل إلى طرابلس دون أن يجد اتصالا يمكنه من الالتحاق بالمؤتمر. لم يجر الحديث عن غياب الممثل الثاني خيضر أو ايت احمد الذي كان متواجدا بنيو يورك خلال انعقاد المؤتمر لأن حضور بن بله كان أكثر أهمية بالنظر إلى حجم خلافات قيادة الداخل الجديدة معه وهي الخلافات التي تفاقمت بعد عودة بن مهيدي من القاهرة.

قد تكون وراء غياب أطراف عن المؤتمر أسباب سياسية وأخرى ذاتية إلا أن واقع الثورة الصعب وما كان يفرضه من ضرورة الاجتماع بمن حضر واتخاذ قرارات حاسمة ومنقذة لثورة مهددة من الداخل والخارج بفعل وضعها التنظيمي والقيادي والمالي وغياب السلاح والذي لم يكن ليستمر دون انهيار ما بناه الأوائل. سنأتي في الحلقات المقبلة لمعالجة مثارات جدل جديدة تدل على عظمة الحدث.

يتبع