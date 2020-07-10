المؤتمر الاستثنائي للأفافاس ينتخب الهيئة الرئاسية الجديدة بقيادة بلعسل

انتخب المؤتمر الاستثنائي لجبهة القوى الاشتراكية الجمعة الأعضاء الخمسة الذين يشكلون الهيئة الرئاسية الجديدة لأول حزب معارض بالجزائر والتي تتكون من الأمين العام الأول الحالي حكيم بلعسل سفيان شويخ, محمد حاجي, ابراهيم مزياني ونورة طواهري.

وقد تم انتخاب الأعضاء الجدد من طرف المؤتمر الاستثنائي الذي جرى بفندق مزفران بزرالدة حيث فازت القائمة التي يقودها القيادي في الحزب حكيم بلعسل ب182 صوتا مقابل 143 صوتا لقائمة حسين جداعي وطبقا للقانون الأساسي للحزب, فان الهيئة الرئاسية تمارس مهامها في إطار جماعي وتجسد وحدة الحزب وتسهر على احترام الخط السياسي له وفقا للوائح المؤتمر الوطني

ب.ع