“المؤتمر الاستثنائي للأفافاس غير شرعي “

كشف الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية بن عامر بلقاسم , المؤتمر الاستثنائي الأخير للحزب “غير شرعي وغير قانوني”لأنه مخالف للقانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي ماجعله مرفوض من أغلبية القواعد النضالية التي ترى فيها تمديد للعهدة الرئاسية المنبثقة عن المؤتمر العادي لسنة 2013 .

في خطوة غير متوقعة ببيت جبهة القوى الاشتراكية وصف السكرتير الوطني الأول لحزب الأفافاس بن عامر بلقاسم في تصريح خص به جريدة الوسط المؤتمر الاسثتنائي للحزب المنعقد بتاريخ 10 جويلية الفارط بزرالدة والذي أفرز هيئة رئاسية خماسية من حكيم بلحسل و سفيان شويخ و محمد حاجي و إبراهيم مزياني و نورة طواهري بالغير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الأساسي ونظامه الداخلي مشيرا الى ان هذه الخطوة بعقد هذا المؤتمر بهذه الكيفية وفي هذا الظرف هو مخالف لأحكام المادة 31 من القانون الأساسي والتي تنص ان العهدة الرئاسية التي أقرها المؤتمر العادي لسنة 2013 محددة ب4 سنوات فيما تجيز المادة 32 لقيادة الحزب بتاجيل المؤتمر لمدة سنتين كحد أقصى في حال عدم توفر الظروف الملائمة لعقد مؤتمر ومن هذا المنطلق يضيف السيد بن عامر انه كان حري بعقد مؤتمر عادي قبل نهاية السنة الفارطة 2019 , كما أكد أغلبية القواعد النضالية رفضت مخرجات هذا المؤتمر الاستثنائي لأنها ترى فيه تمديد للعهدة الرئاسية التي أفرزها المؤتمر العادي لسنة 2013 , كما انتقد نفس المتحدث سوء نية بعض القيادات الذين قدموا استقالتهم من الهيئة الرئاسية للحزب قبل انعقاد المؤتمر الاسثتنائي واصفعا هذه الخطوة بسوء نية مضيفا ان هؤلاء كان بإمكانهم الاستمرار في مناصبهم بالهيئة الرئاسية السابقة واستدعاء مؤتمر عادي يفتح فيه باب المشاركة لجميع القواعد النضالية للحزب .

كما برر بن عامر تمكسه بعدم شرعية هذا المؤتمر بعدم مصادقة المجلس الوطني للحزب على المخطط الخاص بهذا المؤتمر قبل تاريخ انعقاد المؤتمر الاسثتنائي

للإشارة كان حزب جبهة القوى الاشتراكية قد عين نهاية الأسبوع الفارط يوسف اوشيش رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو ,في منصب أمين وطني أول للحزب مؤكدا ان هذا التعيين جاء بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي وهو مطابق للقانون الأساسي للحزب الذي يعطي لهيئته الرئاسية صلاحية هذا التعيين.

باية ع

تثنائي للأفافاس غير شرعي “