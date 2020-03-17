اللواء شنقريحة ينصب القائد الجديد للقوات البرية

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، الثلاثاء، على التنصيب الرسمي للقائد الجديد للقوات البرية، اللواء عمار اعثامنية باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وفي كلمة له أثناء التنصيب، توجه اللواء شنقريحة إلى القوات البرية حيث امرهم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة ليشرف بعدها على مراسم تسليم العلم الوطني وبعد التصديق على محضر تسليم السلطة، التقى اللواء شنقريحة بقيادة وإطارات وأفراد مقر قيادة القوات البرية، أين ألقى كلمة توجيهية بثت إلى النواحي العسكرية الست، عبر تقنية التحاضر عن بعد هنأ في بدايتها القائد الجديد للقوات البرية الذي كرس حياته كلها لخدمة الجيش الوطني الشعبي والجزائر، وأكد على أن تنمية الخبرة القتالية، وترسيخ المعارف والقدرات، وغرس سلوكيات العمل الجماعي المنسجم والمتكامل، لدى قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، هي غايات عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها، إلا من خلال التطبيق الوافي والفعال والميداني، لمحتوى برامج التحضير القتالي واعتبر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، العناصر سابقة الذكر ‘مفاتيح العمل الناجح مشددا على أن ذلك يعد الدرب المهني السليم، الذي يتعين انتهاجه، لتحقيق التطور المنشود، على كافة الأصعدة والمجالات

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