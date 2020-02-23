اللواء شنقريحة يلتقي منصور بن زايد في ابو ظبي

التقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك خلال مشاركته اليوم بمعرض ” يومكس وسيمتكس 2020″ .

و تم التبحاث خلال اللقاء الذي جرى بمركز أبوظبي للمعارض،حول تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والإمارات، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الإمارتيين الساميين حسب ما نقلته وسائل إعلام إماراتية من بينهم محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، و سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وفارس محمد أحمد سهيل المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة.