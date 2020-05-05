اللواء شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية ببشار

أشرف، اليوم الثلاثاء، اللّواء السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، بميدان المناورات للقطاع العملياتي جنوب تندوف، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، تحت عنوان “الوفاء بالعهد” والذي يأتي تنفيذه في إطار تقييم المرحلة الثانية من برنامج التحضير القتالي لسنة 2019/2020.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن اللّواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، كان مرفوقا باللّواء مصطفى اسماعلي قائد الناحية العسكرية الثالثة.

حيث استمع في البداية إلى عرض قدمه قائد القطاع مدير التمرين، تضمن فكرة التمرين وأهدافه ومراحل تنفيذه، ليتابع بعدها مجريات هذا التمرين، الذي قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي جنوب تندوف.