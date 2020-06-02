اللواء شنقريحة: خارطة الطريق “واعدة” لبناء جيش قوي وعصري

عرض رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، أهم محاور خارطة الطريق “الواعدة” التي سعى إلى تجسيدها الميداني.

ولخص اللواء الخارطة، لدى استقباله رئيس الجمهورية بمقر وزارة الدفاع الوطني، في مواصلة تحضير وحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وتطويرها من أجل بلوغها مستوي الامتياز والاحترافية في كل المجالات، ومواصلة العمل دون هوادة على بناء جيش قوي وعصري قادر على أداء مهامه الدستورية في كل الظروف والأحوال.

إلى جانب “مواصلة جهود مكافحة الإرهاب وتشديد الخناق على كافة اشكال التهريب والجريمة المنظمة لاسيما العابرة للحدود، من خلال الحفاظ على اليقظة في أعلى درجاتها والتكييف المستمر للتشكيلات العملياتية المنتشرة على طول الحدود”.