اللواء شنقريحة:العلاقة القوية بين مؤسسات الدولة والشعب لم ترض بعض الأطراف الحاقدة

ألقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، كلمة خلال زيارة تفتيش بالناحية العسكرية الثانية.

وأكد اللواء شنقريحة، أن متانة الرابطة بين مؤسسات الدولة والشعب لم ترض بعض الأطراف الحاقدة.

وأضاف اللواء، أنه على الخيرين في هذا البلد العمل على تظافر رص الصفوف لإفشال كافة المحاولات المعادية للبلاد.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، عقد اليوم الأربعاء، اللّواء السعيد شنقريحة لقاء توجيهي مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثانية، بمقر قيادة الناحية.

وبلغ اللواء، في كلمته، تهاني وتشجيعات السيد رئيس الجمهورية، خلال زيارته الأخيرة، إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، نظير الجهود الحثيثة التي يبذلونها يوميا، لاسيما خلال الأزمة الصحية، مما سمح لبلادنا من اجتياز هذه الأزمة بسلام.

وأورد اللواء: “ساهمتم بفعالية، أنتم في إقليم الناحية العسكرية الثانية، وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، في مكافحة هذا الوباء، وإسناد المنظومة الصحية الوطنية، مما سمح لبلادنا من اجتياز هذه الأزمة بسلام، وهي اليوم، على مشارف استئناف الحياة الاقتصادية الوطنية، والعودة التدريجية للمواطنين إلى حياتهم الطبيعية”.