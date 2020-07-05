اللواء حسان علايمية في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، اللواء حسان علايمية، قائد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بعين النعجة إثر مرض عضال حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع، اللواء علايمية من مواليد سنة 1955 بولاية قالمة وهو من أشبال الثورة، وخريج الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال سنة 1979 برتبة ملازم التحق اللواء الراحل علايمية بالقوات الخاصة سنة 1979 ويحوز الراحل اللواء علايمية على دورة بالولايات المتحدة الأمريكية تخصص تكوين القوات الخاصة “رونجاس الأمريكية”، كما درس بالمدرسة الحربية بدمشق، وعين ملحق عسكريا بسفارة الجزائر بجنوب افريقيا، و بعدها نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة، ليتم تنصيبه من طرف الفريق الراحل أحمد قايد صالح يوم 30 أوت 2018 كقائدا للناحية العسكرية الرابعة.